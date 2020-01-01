جوارديولا: أريد أن يعتزل ميسي في برشلونة

أبرز ما جاء في مؤتمر جوارديولا الصحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي وويست هام يونايتد

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن فريقه جيد للغاية ويقدم مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفارق الكبير مع ليفربول لم يكن متوقعًا.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في المباراة النهائية لكأس كاراباو.

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وحول ذلك، قال جواردولا إن الفريق لم يتغير مؤخرًا كما يقال، بل أنه راضٍ عن الأداء الذ قدمه اللاعبون خلال الموسم وإن كانت هناك بعض التفاصيل.

وفيما يخص البطولة قال: "لقد لعبنا بشكل جيد طوال الموسم في هذه البطولة ووصلنا إلى المباراة النهائية، لذلك علينا اللعب بشكل جيد لكي نفوز بها"

وأضاف: "بالنسبة للفارق مع ليفربول لم نتوقع أنه سيصل أبدًا إلى 22 نقطة، ولكن هذا لا يعكس مدى سوء حالتنا كما يقال، علينا فقط أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها"

وتابع: "الدوائر تدور وكل شيء من الممكن أن يتغير، ما قدمه ليفربول هذا الموسم لا يعني أنهم سيسطرون على اللقب لسنوات قادمة"

وأردف: "أتذكر منذ عام من الآن الجميع كان يقول إننا لا نقهر ولا يمكن الفوز علينا، وأن وضعنا ذلك سيستمر نحو 4 أو 5 سنوات، ولكن في النهاية تبدلت الأحوال"

وحول سيرخيو أجويرو قال: "هو لاعب مميز وأحد أفضل اللاعبين في البريميرليج على الإطلاق، لقد حصد جائزة لاعب الشهر في يناير"

وأكمل: "هو مميز على المستوى الإنساني وكذلك كلاعب، رغم كل الإصابات التي عانى منها في السنوات الأخيرة إلا أنه كان دائمًا ما يظهر في الأوقات الصعبة"

وفيما يخص ساني قال: "لقد بدأ التدرب معنا، هو يحتاج إلى المزيد من العمل من أجل التعافي والعودة، هي ليست مجرد إصابة عضلية أو التواء في الكاحل حتى يعود منها سريعًا"

واستمر: "لقد تعر رحيم للإصابة وسننتظر لنعرف إلى متى سيغيب، ابتعاد ستيرلينج مشكلة لنا، تمامًا كما كان الحال مع جوندوجان في الموسم الأول ومع لابورت هذا الموسم"

وحول ليونيل ميسي قال: "لقد لعب طوال مسيرته في برشلونة وسيبقى هناك ولن يرحل، هذه هي أمنيتي، ولكن لا أحب أن أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى، فقط أتمنى أن تنتهي مسيرته حيث بدأت"

واختتم: "ميندي تدرب معنا بشكل طبيعي، لا يعاني من مشاكل كبيرة، وجاهز للمشاركة أمام وست هام إذا لم يجد جديد.

نتائج مباريات الذهاب بدور ال16 ومواعيد مباريات الإياب في دوري أبطال أوروبا

يذكر أن مانشستر سيتي قد حسم مواجهة الذهاب أمام ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي بهدفين مقابل هدف واحد.