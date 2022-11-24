جنون كرة القدم: لكل جيل أبطاله الخارقين.. تعرفوا على The Footballverse

كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة على أرض الملعب، بل هي شغف يُمكن أن يُلازم المشجع طوال حياته.

من هنا نتساءل، ماذا لو استطعنا أن نعيش كرة القدم بدلاً من مجرد مشاهدتها أو لعبها؟ إذا استطعنا أن نختبر هذه التجربة بطريقة مبتكرة جديدة؟

ماذا لو تمكنا من التعبير عن حبنا وشغفنا لهذه اللعبة جنبًا إلى جنب مع لاعبينا المفضلين بطرق لم نكن نتخيلها؟

جميعنا لديه جيل أو حقبة كروية مفضلة أو لاعب لا يمكن استبدال مكانته مع مرور الوقت، ومن هذا المنطلق قامت Nike بجمع أبطال الماضي والحاضر معًا للاحتفال بتجربة كرة قدم جديدة تركز على المجتمع تنطلق في دبي.

ماذا لو قلنا لكم أن لاعبيكم المفضلين من مختلف الأجيال يُمكن لهم أن يجتمعوا في مكان واحد ولهدف واحد أيضاً؟

دعنا نقدم لك "Nike FC Footballverse"، التجربة التي تجمع مجموعة رائعة من لاعبي Nike الأغنياء عن التعريف مع وجوه كبيرة في مجتمع كرة القدم لإثبات أن مُختلف الأجيال الكروية يُمكنها أن تترك انطباعًا فريدًا عن اللعبة تُلهم أجيال المستقبل لترك بصماتها في هذا الميدان.

استمتع بتجربة Nike FC Footballverseالتي ستُطلق اللعبة في أفق جمهور أوسع وأصغر وأكثر نشاطًا من خلال سلسلة من الألعاب والأنشطة التفاعلية.

تستمر هذه التجربة حتى 11 ديسمبر في "ذا بيتش"، مقابل جي بي آر، دبي، وستشمل ألعاباً مصممة لإلهام عشاق كرة القدم عبر مزيج من الألعاب الفردية والجماعية التي تتيح لهم عرض مهاراتهم الفردية والجماعية.

تم إطلاق هذا الحدث في جلسة حوارية حصرية ضمت أحد أبرز وجوه Nike وأيقونة كرة القدم الدولية رونالدو، مهاجم منتخب البرازيل السابق والفائز مرتين بالكرة الذهبية، للحديث عن تجاربه خالا مسيرته. كما ضمت اللجنة مدير كرة القدم في أكاديمية "تشامبيونز سوكر" في الإمارات، دان جاكوب إلى جانب مستشارة تسويق كرة القدم بدرية فيصل.

كجزء من حملة Nike المستمرة لمساعدة الجماهير واللاعبين على التعبير عن أنفسهم داخل الملعب وخارجه، أطلقت العلامة التجارية أيضًا Nike FC Creators Hub الذي سيفتتح في متجر Nike في دبي مول حتى 11 ديسمبر. تتم دعوة اللاعبين والفرق وكل من يحب كرة القدم إلى Nike FC Creators Hub حيث ينغمس الضيوف في ورش عمل مخصصة لتخصيص المنتجات الإبداعية ويتم تشجيعهم على التعبير عن ذوقهم الفني الفردي من خلال إتاحة فرصة تصميم قميصهم الخاص.للمشاركة في Footballverse و Nike FC Creators Hub - سارع للتسجيل إضغط هنا