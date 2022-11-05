جنون كأس العالم يجتاح قرية هندية .. حرب تماثيل ميسي ونيمار تبدأ!

كأس العالم ينطلق خلال أيام.

رغم أن الهند لم يسبق لها التواجد في كأس العالم على الإطلاق إلا أن شعبها شغوف بالأرجنتين والبرازيل لدرجة كبيرة للغاية جعلتهم يتنافسون في التحضير للمسابقة.

جاء هذا في قرية كيرالا التي تشهد أعدادًا كبيرة من مشجعي الفريقين، واللذين بدأوا بشكل منظم قبل كأس العالم في التحضير للاحتفال بالبطولة.

مشجعي الأرجنتيني قاموا بصناعة تمثال للأرجنتيني ليونيل ميسي طوله حوالي تسعة أمتار، وقاموا بفعل ذلك في وسط بحيرة لمنع أي أعمال تخريبية.

في المقابل قام مشجعو البرازيل بتنصيب تمثال في نفس المكان لنيمار دا سيلفا، طوله 12 مترًا وحوله خمس كؤوس عالم في دلالة على عدد بطولات السامبا.

الحرب استمرت في عدة مناطق أخرى من القرية حيث تتبارى جماهير الفريقين في وضع أكبر عدد ممكن من التماثيل للنجمين الكبيرين.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تلعب كأس العالم في مجموعة السعودية وبولندا والمكسيك، بينما تلعب البرازيل مع صربيا وسويسرا والكاميرون.