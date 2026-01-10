جنون حتى اللحظات الأخيرة .. قطر تحرج البرازيل رغم الخسارة في دوري الملوك

اقترب المنتخب القطري من تحقيق مفاجأة كبرى بإقصاء حامل اللقب وصاحب الأرض منتخب البرازيل، بعدما قدم مباراة قوية ومثيرة انتهت بخسارته بصعوبة في الجولة الثانية من منافسات كأس الملوك، المقامة حالياً في مدينة ساو باولو.

ورغم خسارة المنتخبات العربية الأربع في الجولة الثانية، فإن منتخبات قطر والسعودية والجزائر والمغرب حافظت على حظوظها في المنافسة، مستفيدة من انتصاراتها في الجولة الأولى، لتتجه جميعها إلى الجولة الثالثة الحاسمة من دور المجموعات، التي تقام نهاية هذا الأسبوع.

وفي واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة حتى الآن، قدم المنتخب القطري أداءً لافتاً أمام منتخب البرازيل، الذي خاض اللقاء وسط دعم جماهيري كبير وحضور عدد من رموز كرة القدم العالمية. وسجل النجم البرازيلي السابق كاكا ركلة “الرئيس” في الشوط الأول، وسط احتفالات جماهيرية واسعة، فيما تواجد النجم نيمار على مقاعد البدلاء لدعم المنتخب المضيف.

KINGS LEAGUE MENA

وقبل ذلك، نجح قائد المنتخب القطري وصانع المحتوى أبو فلة في تسجيل ركلة “الرئيس” الأولى له في البطولة، ليمنح فريقه دفعة معنوية مهمة. ومع الوصول إلى الدقيقة 36 ودخول مرحلة “Matchball Mode”، تقدم المنتخب القطري بنتيجة 6-4، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من إقصاء المنتخب البرازيلي، الذي كان قد خسر مباراته الافتتاحية أمام إسبانيا.

إلا أن أصحاب الأرض عادوا في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ونجحوا في قلب النتيجة وتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 48 عبر المهاجم ليباو بينييرو، ليحسم المنتخب البرازيلي المواجهة، ويغادر المنتخب القطري المباراة بخيبة أمل، بعد أداء شجاع ولافت.

خسائر عربية في الجولة الثانية

وشهدت الجولة الثانية خسائر عربية أخرى، حيث تفوق المنتخب التشيلي على نظيره المغربي بنتيجة 6-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى، رغم البداية القوية للمنتخب المغربي في البطولة. وسجل اللاعب نادر لواح هدف “أسود الأطلس” الوحيد، ليتحول تركيز المنتخب المغربي إلى مباراته الثالثة أمام هولندا، في فرصة حاسمة لتعويض الخسارة والحفاظ على آمال التأهل.

KINGS LEAGUE MENA

وفي منافسات المجموعة الثالثة، انتهت المواجهة بين الجزائر وفرنسا بالتعادل 5-5، قبل أن تحسم فرنسا المباراة لصالحها عبر ركلات الترجيح.

كما خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الإندونيسي بركلات الترجيح، عقب تعادل الفريقين 3-3 في الوقت الأصلي. ورغم هذه الخسارة، تشير نتائج وترتيب المجموعة إلى أن المنتخب السعودي يملك أفضلية نسبية بين المنتخبات العربية للتأهل إلى ربع النهائي، حيث يواجه منتخب الهند في الجولة الثالثة، معززاً بعودة قائده صانع المحتوى دربحة، الذي يواصل تقديم تأثير فني وقيادي واضح.

جولة الحسم

وتقام الجولة الثالثة من دور المجموعات نهاية هذا الأسبوع، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، فيما تتنافس المنتخبات التي تحتل المركز الثاني وأفضل أصحاب المركز الثالث في جولة “الفرصة الأخيرة”.

وتأتي مباريات المنتخبات العربية في الجولة الثالثة على النحو التالي (بتوقيت السعودية):

• السبت 10 يناير: إسبانيا × قطر – الساعة 12:00 منتصف الليل (فجر الأحد)

• الأحد 11 يناير: السعودية × الهند – الساعة 8:00 مساءً

• إيطاليا × الجزائر – الساعة 9:00 مساءً

• المغرب × هولندا – الساعة 10:00 مساءً

وتترقب الجماهير العربية هذه المواجهات المصيرية، أملاً في مواصلة حضور منتخباتها في الأدوار المتقدمة من البطولة العالمية.