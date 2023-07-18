جنون الهلال .. 210 ملايين ريال لضم ساحر ليفربول وعرض ضخم إلى مهاجم آرسنال

الهلال يشعل الميركاتو الصيفي بعروض مفاجئة!

يعمل نادي الهلال، على دعم صفوفه بـ"اثنين" من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال حسم 3 صفقات رسمية، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، بالإضافة إلى لاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ووفقًا لصحيفة "ريكورد"، يرغب الزعيم الهلالي، في التعاقد مع الساحر الكولومبي لويس دياز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الصحيفة كشفت عن استعداد الهلال، لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو "210 ملايين ريال سعودي" إلى ليفربول؛ من أجل إقناعه بالتخلي عن دياز.

وشددت على صعوبة تخلي الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للعملاق الإنجليزي، عن النجم الكولومبي، الذي يعتبر أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الذين يحبهم كثيرًا.

وعلى جانب آخر.. أعلن الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، تقديم الهلال، عرضًا ضخمًا إلى الإيفواري نيكولاس بيبي، مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي؛ لضمه إلى صفوفه رسميًا.

وعلق العتيبي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على خبر الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا، بشأن تقديم نادي سعودي، عرضًا ضخمًا إلى بيبي؛ بقوله: "للهلال".

بيبي انضم إلى آرسنال، في صيف عام 2019، بمبلغ مالي ضخم يُقدر بـ"80 مليون يورو"؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه؛ ليخرج على سبيل الإعارة، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، إلى فريق نيس الفرنسي.