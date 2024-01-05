جنون الميركاتو .. النصر يعرض سيكو فوفانا و40 مليون ريال مقابل هذا اللاعب السعودي!

عرض جنوني من نادي النصر لحسم صفقة محلية مهمة

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. جهز مسؤولو نادي النصر السعودي، عرضًا مجنونًا؛ لحسم إحدى الصفقات المحلية، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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النصر يقدّم موسمًا جيدًا للغاية في 2023-2024؛ حيث توّج بلقب البطولة العربية لأول مرة في تاريخه، مع التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك ودور الـ16 من المسابقة الآسيوية، إلى جانب احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، عرضت الإدارة النصراوية على الشباب، إعارة متوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا، بالإضافة إلى 40 مليون ريال سعودي، مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيسر متعب الحربي.

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الصحيفة كشفت في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن أن العرض النصراوي تضمن أيضًا؛ التكفل بجميع رواتب فوفانا، طوال فترة الإعارة، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الاقتراح الجديد من النصر، يأتي بعد أن رفض الشباب، عرضين سابقين من العالمي لضم الحربي؛ الأول كان 60 مليون ريال على دفعتين، والآخر كان 40 مليونًا إلى جانب التنازل عن متوسط الميدان علي الحسن "نهائيًا"، والمدافع عبد الله مادو على سبيل الإعارة.

وحتى الآن.. لم يرد مجلس إدارة نادي الشباب، على عرض النصر "الأخير"؛ سواء بالموافقة على النازل عن خدمات متعب الحربي، أم رفضه أيضًا.

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