فيديو | جنون العشق .. أغرب "سيلفي" يلتقطه كريم بنزيما في حفل تقديمه لجمهور الاتحاد

واقعة غريبة من مشجع تجاه كريم بنزيما في الجوهرة المشعة

موقف غريب تعرض له الفرنسي كريم بنزيما خلال حفل تقديمه لاعبًا لنادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس.

الحفل أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، وسط حضور آلاف المشجعين، إذ امتلأت المدرجات عن آخرها.

وأثناء توجه بنزيما لتحية الجماهير في المدرجات، قام أحدهم بإلقاء هاتفه المحمول في اتجاه الفرنسي على أرض الملعب، وبالفعل لم يخيب ظنه.

بنزيما مستغربًا قام بالتقاط الهاتف من على أرض الملعب، وقام بفتح الكاميرا، ليلتقط أغرب "سيلفي" رفقة الجماهير في المدرجات.

جدير بالذكر أن تعاقد الاتحاد مع بنزيما جاء في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، ليتقاضى 55 مليون يورو سنويًا، بحسب ما أكد الإعلامي السعودي بتال القوس.