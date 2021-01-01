جنش لم يكذب .. الشناوي حارس مصر الأول

جدل كبير بسبب تصريحات جنش حول هوية حارس مصر الأول

"محمد الشناوي هو حارس مصر الأول، وسأكون كذاب إذا قلت شيء غير ذلك، محمد أبو جبل يسير بشكل جيد وعلاقتي به داخل الملعب"، هكذا أطلق محمود جنش حارس مرمى الزمالك تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر"، وأثار جماهير الفارس الأبيض ضده بسبب تصريحاته ضد زميله.

هجوم على خروج اللاعب في منصة إعلامية في وقت هام جدًا للغاية من الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، وزادت الأزمة حول التصريحات عقب هزيمة الفريق أمام غزل المحلة ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف على ملعب "غزل المحلة".

فهل كانت تصريحات محمود جنش خاطئة؟ أم توقيتها ليس مناسبًا؟ .. هذا ما سيظهر خلال التقرير التالي ..

أولًا من الناحية الفنية لم يخطيء جنش فيما قاله أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو الأفضل في مصر، وهو ما تترجمه أرقام اللاعب خلال الموسم الماضي وبدايته بالموسم الحالي، مقارنة بأرقام محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.

محمد الشناوي في موسم 2019 - 2020، خاض 30 مباراة بواقع 2834 دقيقة كمشاركة فعلية للحارس، حاول المنافسين على مرماه بين القائمين والعارضة 68 مرة نجح خلالها الشناوي في التصدي لـ63 محاولة.

اُحتسب على الأهلي أثناء تواجد الشناوي حارسًا لمرماه 3 ركلات جزاء تصدى حارس منتخب مصر لـ2 منها، وبذلك حقق حارس المارد الأحمر 24 مرة نظافة شباك في مشواره مع القلعة الحمراء الموسم الماضي، واستقبل فقط 8 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، في الموسم الماضي تواجد محمد أبو جبل في 20 مباراة بواقع 1973 دقيقة، تلقت مرماه 77 محاولة بين القائمين والعارضة تصدى جاباسكي لـ63 محاولة.

3 ضربات جزاء احتسبت الموسم الماضي على مرمى أبو جبل، لم ينجح حارس مرمى الزمالك أي ركلة، وبذلك حقق نظافة شباك في 11 مباراة واستقبل 12 هدفًا.

وفي الموسم الحالي، الذي لم يمر منه الكثير، حرس محمد الشناوي مرمى الأهلي في 8 مباريات بواقع 778 دقيقة، وتلقى مرماه 18 محاولة بين القائمين والعارضة تصدى لـ16 منهما واستقبلت شباكه هدفين.

وفي الفارس الأبيض، تواجد أبو جبل في 10 مباريات بواقع 963 دقيقة، وحاول المنافسين على مرماه في 24 مرة بين القائمين والعارضة تصدى لـ19 منهما، حقق في 6 مباريات نظافة شباك واستقبلت شباكه 5 أهداف.

وبذلك تترجم الأرقام تفوق الشناوي خلال الفترة الماضية وجدارته بالتواجد أساسيًا في منتخب مصر ويكون الحارس الأول في بلاد الفراعنة بالوقت الحالي.

ثانيًا .. قد لا يكون لوم جنش في الوقت الحالي على الناحية الفنية فهو لم يخطيء، ولكن يأتي اللوم بسبب توقيت التصريحات التي قد تشكل أزمة داخل الفريق وهو ما أغضب الجماهير البيضاء خلال الأيام الماضية.