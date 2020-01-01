جنش: لم أجدد عقدي ويجب أن نعمل على تقليل التعصب الجماهيري

حارس الزمالك يتهم الإعلام بالتسبب في التعصب الجماهيري بين الأهلي والزمالك.

يرى محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق نادي الزمالك، أن الإعلام له دورًا في الأزمات التي تحدث بين الأهلي وفريقه، مشيرًا إلى أن هناك صداقة تجمعه بلاعبي القلعة الحمراء.

جنش قال خلال تصريحات تليفزيونية: "هناك تنافس في الملعب بكل تأكيد بين الأهلي والزمالك، ولكن خارج الملعب نحن أصدقاء، وعلاقتي بسعد سمير رائعة، ونتواصل بشكل دائم، ولا يوجد أي مشاكل بيننا".

حارس الزمالك تابع: "الإعلام في مصر له دور في الأزمات التي تحدث، لأنه يقوم بتسخين الأمور، وهذا خطأ بكل تأكيد، في ظل المرحلة الانتقالية التي يجب علينا جميعًا أن نراجع أنفسنا، وأمتلك أصدقاء داخل الأهلي، ولاعبي الفريق الأحمر يمتلكون أصدقاء بالزمالك".

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محمود عبد الرحيم أردف: "بعض الأمور التي تحدث ليس لنا علاقة بها كلاعبين، والأوضاع داخل منتخب مصر مختلفة بكل تأكيد عما يثار في الإعلام، ويجب أن يكون هناك دور إيجابي من الإعلام في تلك الأمور".

وواصل: "خلال الفترة المقبلة، يجب علينا جميعًا أن نقلل من التعصب الجماهيري، لعودتهم إلى المدرجات، واللعب بشكل طبيعي، فاللعب بدونهم يجعلك تظن أنك في تدريبات وليس مباريات".

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وتحدث حارس مرمى الزمالك عن تجديد عقده قائلًا: "لم أجدد عقدي مع الزمالك بعد، وتواصلت مع رئيس النادي، وأعلم أن هناك مفاوضات تتم مع بعض اللاعبين قبلي للتجديد، ولا مشكلة في ذلك".

واختتم جنش تصريحاته قائلًا: "لعبت في الزمالك 8 سنوات، ولم أتحدث عن المقابل المادي يومًا ما، والمهم هو الشعور بالراحة النفسية، وهذا ما أشعر به حاليًا، وأحب الزمالك وأتمنى الاستمرار في صفوفه".

وشهدت مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، أحداثًا ساخنة، حيث اشتبك عدد من لاعبي الفريقين بعد نهاية المباراة، التي حسمها الفريق الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية.