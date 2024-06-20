جميع مباريات مانشستر يونايتد خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025: الجدول بالكامل، المواعيد

الدوري الإنجليزي يصدر جدول البطولة للموسم الجديد، تعرف على كامل مباريات الشياطين الحمر خارج ملعبهم

بعد موسم حافل بالتقلبات في مانشستر يونايتد، يستعد الشياطين الحمر لاستقبال موسم جديد في النسخة القادمة من الدوري الإنجليزي 2024/2025.

فريق المدرب إريك تين هاج أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب البطولة بـ60 نقطة، وهذا ما يسعى الهولندي ورجاله لإصلاحه في الرحلة التي تبدأ في 17 أغسطس 2024، لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية.

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مانشستر أنهى الموسم المُنصرم بالحصول على كأس الاتحاد الإنجليزي أمام الغريم مانشستر سيتي في المباراة النهائية، وهي أفضل طريقة ممكنة يستطيع تين هاج البناء من خلالها نحو مركز أفضل في النسخة القادمة من البريميرليج.

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المدرب الهولندي أثيرت العديد من التكهنات حول مستقبله، ولكن إدارة مانشستر قررت منحه الفرصة لإثبات نفسه في موسم آخر، ودعونا نتعرف معًا على تفاصيل هذه الرحلة.

جميع مباريات مانشستر يونايتد خارج ملعبه لموسم 2024-2025

ملحوظة: المباريات تخضع للتغيير بسبب الأحداث وجداول البث التلفزيوني

المباراة الموعد الملعب برايتون - مانشستر يونايتد السبت 24 أغسطس 2024 فالمر "أميركان إكسبريس" ساوثامبتون - مانشستر يونايتد السبت 14 سبتمبر 2024 سانت ماري كريستال بالاس - مانشستر يونايتد السبت 21 سبتمبر 2024 سيلهرست بارك أستون فيلا - مانشستر يونايتد السبت 5 أكتوبر 2024 فيلا بارك وست هام - مانشستر يونايتد السبت 26 أكتوبر 2024 ملعب لندن الأولمبي إبسويتش تاون - مانشستر يونايتد السبت 23 نوفمبر 2024 بورتمان رود آرسنال - مانشستر يونايتد الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 ملعب الإمارات مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد السبت 14 ديسمبر 2024 ملعب الاتحاد وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد الخميس 26 ديسمبر 2024 استاد مولينيو ليفربول - مانشستر يونايتد السبت 4 يناير 2025 أنفيلد فولهام - مانشستر يونايتد السبت 25 يناير 2025 كرافين كوتاج توتنهام - مانشستر يونايتد السبت 15 فبراير 2025 ملعب توتنهام هوتسبير إيفرتون - مانشستر يونايتد السبت 22 فبراير 2025 جوديسون بارك ليستر سيتي - مانشستر يونايتد السبت 15 مارس 2025 ملعب كينج باور نوتنجهام فورست - مانشستر يونايتد الثلاثاء 1 أبريل 2025 سيتي جراوند نيوكاسل يونايتد - مانشستر يونايتد السبت 12 أبريل 2025 سانت جيمس بارك بورنموث - مانشستر يونايتد السبت 26 أبريل 2025 ملعب فيتاليتي برينتفورد - مانشستر يونايتد السبت 3 مايو 2025 جي تيك كوميونيتي تشيلسي - مانشستر يونايتد الأحد 18 مايو 2025 ستامفورد بريدج

متى يلعب مانشستر يونايتد ضد ليفربول في 2024-2025؟

الشياطين الحمر وقعوا في مواجهة مبكرة مع الريدز يوم السبت 31 أغسطس 2024 على ملعب أولد ترافورد، قبل التوجه إلى أنفيلد معقل الريدز في 4 يناير 2025.

متى يلعب مانشستر يونايتد الديربي أمام سيتي في 2024-2025؟

بعد الفوز على الغريم التقليدي والجار اللدود في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي، يتجدد اللقاء بين الفريقين في ديربي مانشستر يوم السبت 14 ديسمبر 2024 بملعب الاتحاد، بينما تقام مباراة الإياب على أولد ترافورد في 5 أبريل 2025.

الشريك الرسمي لبرنامج الولاء الفندقي لمانشستر يونايتد، ماريوت بونفوي، يقرب المشجعين حول العالم من أكبر شغفهم في سلسلته الأخيرة، "يونايتد: قريب وبعيد". إذا سافرت لمشاهدة مباريات مانشستر يونايتد الخارجية في الدوري الإنجليزي، فإن ماريوت بونفوي يقدم لك تجربة فندقية مميزة

متى يلعب مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في 2024-2025؟

من المقرر أن يلعب الفريقان المباراة الأولى بينهما في 2 نوفمبر 2024 بملعب أولد ترافورد، وتُلعب مباراة الإياب يوم 18 مايو 2025 في ستامفورد بريدج.

متى يلعب مانشستر يونايتد ضد آرسنال في 2024-2025؟

يسعى الشياطين الحمر للثأر من الخسارة ذهابًا وإيابًا أمام المدفعجية الموسم الماضي، عندما يلعب الفريق ضد الغريم اللندني يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 على ملعب الإمارات، وسيلتقي كل منهما مرة أخرى يوم السبت 8 مارس في أولد ترافورد.