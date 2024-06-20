Alejandro Garnacho Lisandro Martinez Manchester United FA Cup 2023-24Getty
علي سمير

جميع مباريات مانشستر يونايتد خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025: الجدول بالكامل، المواعيد

مانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإنجليزي يصدر جدول البطولة للموسم الجديد، تعرف على كامل مباريات الشياطين الحمر خارج ملعبهم

بعد موسم حافل بالتقلبات في مانشستر يونايتد، يستعد الشياطين الحمر لاستقبال موسم جديد في النسخة القادمة من الدوري الإنجليزي 2024/2025.

فريق المدرب إريك تين هاج أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب البطولة بـ60 نقطة، وهذا ما يسعى الهولندي ورجاله لإصلاحه في الرحلة التي تبدأ في 17 أغسطس 2024، لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية.
الشريك الرسمي لبرنامج الولاء الفندقي لمانشستر يونايتد، ماريوت بونفوي، يقرب المشجعين حول العالم من أكبر شغفهم في سلسلته الأخيرة، "يونايتد: قريب وبعيد". إذا سافرت لمشاهدة مباريات مانشستر يونايتد الخارجية في الدوري الإنجليزي، فإن ماريوت بونفوي يقدم لك تجربة فندقية مميزة

مانشستر أنهى الموسم المُنصرم بالحصول على كأس الاتحاد الإنجليزي أمام الغريم مانشستر سيتي في المباراة النهائية، وهي أفضل طريقة ممكنة يستطيع تين هاج البناء من خلالها نحو مركز أفضل في النسخة القادمة من البريميرليج.

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المدرب الهولندي أثيرت العديد من التكهنات حول مستقبله، ولكن إدارة مانشستر قررت منحه الفرصة لإثبات نفسه في موسم آخر، ودعونا نتعرف معًا على تفاصيل هذه الرحلة.

جميع مباريات مانشستر يونايتد خارج ملعبه لموسم 2024-2025

ملحوظة: المباريات تخضع للتغيير بسبب الأحداث وجداول البث التلفزيوني

المباراةالموعدالملعب
برايتون - مانشستر يونايتدالسبت 24 أغسطس 2024فالمر "أميركان إكسبريس"
ساوثامبتون - مانشستر يونايتدالسبت 14 سبتمبر 2024سانت ماري
كريستال بالاس - مانشستر يونايتدالسبت 21 سبتمبر 2024سيلهرست بارك
أستون فيلا - مانشستر يونايتدالسبت 5 أكتوبر 2024فيلا بارك
وست هام - مانشستر يونايتدالسبت 26 أكتوبر 2024ملعب لندن الأولمبي
إبسويتش تاون - مانشستر يونايتدالسبت 23 نوفمبر 2024بورتمان رود
آرسنال - مانشستر يونايتدالثلاثاء 3 ديسمبر 2024ملعب الإمارات
مانشستر سيتي - مانشستر يونايتدالسبت 14 ديسمبر 2024ملعب الاتحاد
وولفرهامبتون - مانشستر يونايتدالخميس 26 ديسمبر 2024استاد مولينيو
ليفربول - مانشستر يونايتدالسبت 4 يناير 2025أنفيلد
فولهام - مانشستر يونايتدالسبت 25 يناير 2025كرافين كوتاج
توتنهام - مانشستر يونايتدالسبت 15 فبراير 2025ملعب توتنهام هوتسبير
إيفرتون - مانشستر يونايتدالسبت 22 فبراير 2025جوديسون بارك
ليستر سيتي - مانشستر يونايتدالسبت 15 مارس 2025ملعب كينج باور
نوتنجهام فورست - مانشستر يونايتدالثلاثاء 1 أبريل 2025سيتي جراوند
نيوكاسل يونايتد - مانشستر يونايتدالسبت 12 أبريل 2025سانت جيمس بارك
بورنموث - مانشستر يونايتدالسبت 26 أبريل 2025ملعب فيتاليتي
برينتفورد - مانشستر يونايتدالسبت 3 مايو 2025جي تيك كوميونيتي
تشيلسي - مانشستر يونايتدالأحد 18 مايو 2025ستامفورد بريدج

متى يلعب مانشستر يونايتد ضد ليفربول في 2024-2025؟

الشياطين الحمر وقعوا في مواجهة مبكرة مع الريدز يوم السبت 31 أغسطس 2024 على ملعب أولد ترافورد، قبل التوجه إلى أنفيلد معقل الريدز في 4 يناير 2025.

متى يلعب مانشستر يونايتد الديربي أمام سيتي في 2024-2025؟

بعد الفوز على الغريم التقليدي والجار اللدود في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي، يتجدد اللقاء بين الفريقين في ديربي مانشستر يوم السبت 14 ديسمبر 2024 بملعب الاتحاد، بينما تقام مباراة الإياب على أولد ترافورد في 5 أبريل 2025.

الشريك الرسمي لبرنامج الولاء الفندقي لمانشستر يونايتد، ماريوت بونفوي، يقرب المشجعين حول العالم من أكبر شغفهم في سلسلته الأخيرة، "يونايتد: قريب وبعيد". إذا سافرت لمشاهدة مباريات مانشستر يونايتد الخارجية في الدوري الإنجليزي، فإن ماريوت بونفوي يقدم لك تجربة فندقية مميزة

متى يلعب مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في 2024-2025؟

من المقرر أن يلعب الفريقان المباراة الأولى بينهما في 2 نوفمبر 2024 بملعب أولد ترافورد، وتُلعب مباراة الإياب يوم 18 مايو 2025 في ستامفورد بريدج.

متى يلعب مانشستر يونايتد ضد آرسنال في 2024-2025؟

يسعى الشياطين الحمر للثأر من الخسارة ذهابًا وإيابًا أمام المدفعجية الموسم الماضي، عندما يلعب الفريق ضد الغريم اللندني يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 على ملعب الإمارات، وسيلتقي كل منهما مرة أخرى يوم السبت 8 مارس في أولد ترافورد.

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