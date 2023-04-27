جمهور مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ورطة قبل نهائي كأس إنجلترا!

جمهور مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي قد يواجه صعوبات في التوجه لمشاهدة نهائي كأس إنجلترا..

أعلنت الجمعية التعاونية لمهندسي القطارات ورجال الإطفاء في إنجلترا عن تنظيم ثلاثة أيام لإضراب القطارات في إنجلترا، من بينها يوم المباراة النهائية لبطولة كأس إنجلترا 2022-23.

يأتي قرار الإضراب عن العمل في الوقت الذي رفضت فيه نقابة سائقي القطارات عرضًا لزيادة الدخل من قبل 16 شركة قطارات.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أكدت أن أيام الإضراب هي الجمعة 12 مايو، والأربعاء 31 مايو، والسبت 3 يونيو موعد نهائي كأس إنجلترا الذي سيجمع بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على ملعب "ويمبلي".

ومن المتوقع أن يؤثر قرار الإضراب على بعض أكبر شركات القطارات في المملكة المتحدة، فيما أكد ميك ويلان الأمين العام للجمعية التعاونية لمهندسي القطارات ورجال الإطفاء أن النقابة لم تكن تريد اتخاذ تلك الخطوة.

ومن المؤكد أن يؤثر ذلك القرار على رحلات جماهير مانشستر إلى لندن، التي تستغرق قرابة ساعتين وربع بالقطار، وستضطر إلى القيام برحلة طويلة بالسيارة أو الحافلة تبلغ أكثر من 320 كلم من شمال غرب إنجلترا إلى لندن، وتمتد لأكثر من أربع ساعات.