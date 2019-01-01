جمهور سوانسي يسخر من سالا قبل مواجهة كارديف

واقعة مؤسفة في ويلز

شهدت ويلز واقعة مؤسفة من جمهور سوانسي بعدما سخر من حادثة وفاة الأرجنتيني إيميليانو سالا، وذلك قبل مواجهة الغريم كارديف في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

وتوفي سالا في يناير الماضي بعد سقوط الطائرة التي كانت تقله من فرنسا إلى ويلز لإتمام انتقاله من صفوف نانت إلى كارديف.

وطبع جمهور سوانسي تذاكر طيران وهمية تحمل اسم سالا، وكتبت في خانة الرحلة "ميت"، وهو ما أثار حالة من الاستياء على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأصدر سوانسي بياناً أدان فيه الصورة، وقال إنه يعمل مع الشرطة لتحديد المسؤول عن طباعتها، مؤكداً أنها لا تمثل قيم النادي وجماهيره، وشدد على رفضه مثل تلك التصرفات.

ويلعب سوانسي مع كارديف مساء الأحد في ديربي ويلزي ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.