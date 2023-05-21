جمهور بايرن ميونخ لا يرحم .. أزمة "المثليين" تطال نصير مزراوي بعد زكرياء أبوخلال!

من فرنسا إلى ألمانيا .. قضية المثليين تتسبب في أزمة للاعبين المغاربة

إذا كنت لاعبًا فأنت ملك لجمهورك في كل شيء، حتى معتقداتك، يمنحون لهم الحق في التدخل بها، وهو ما عرض المغربي نصير مزراوي؛ محترف بايرن ميونخ الألماني، للهجوم.

الظهير الأيمن المغربي شارك أساسيًا بالأمس، في سقوط البافاري أمام لايبزيج بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الألماني.

وأتى جمهور البافاري للمباراة، حاملين رسالة خاصة لمزراوي، إثر دعمه لمواطنه زكرياء أبوخلال؛ محترف تولوز الفرنسي، في أزمة جولة دعم المثليين جنسيًا في الدوري الفرنسي.

ورغم أن الحادثة لا تخص الدوري الألماني إلا أن بعض جمهور بايرن ميونخ رفع لافتات، كُتب عليها: "كل الأطياف جميلة، في تولوز وميونخ وفي كل مكان، احترم قيمنا يا مزراوي".

جدير بالذكر أن مزراوي كان قد دعم مواطنه، معلقًا عبر "إنستجرام": "بارك الله فيك أخي"، بعد الأزمة التي تعرض لها في الدوري الفرنسي، إثر رفضه ارتداء قمصان دعم المثليين، في مواجهة نانت، ضمن الجولة الـ35، والمسماه بـ"جولة دعم المثليين".