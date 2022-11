جمهور اليابان غير .. لقطة كوميدية من مشجع ضد ألمانيا!

تهتم جماهير كرة القدم بما يحدث داخل الملعب في معظم الأوقات، خاصةً مع انطلاق بطولة كأس العالم، وهي المنافسة القارية الأغلى والأهم على مدار التاريخ.

لكن بالنظر إلى ما يحدث خارج المستطيل الأخضر، قد نرى بعض اللقطات الساخرة أو الكوميدية التي تحدث من قبل المشجعين الذين يحضرون لمشاهدة المباريات.

في مباراة اليابان ضد ألمانيا، وهي التي انتصر فيها الفريق الآسيوي بنتيجة 2-1 بعد قلب الطاولة على بطل العالم 2014، رأينا لقطة طريفة من مشجع ياباني.

حيث تواجد مشجع من أنصار المنتخب الآسيوي وهو يحمل لافتة مكتوب عليها: "إلى مديري، شكرًا لك على إجازتي لمدة أسبوعين".

Japan has the most wholesome fans 😂#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/wkTJgJv4F3