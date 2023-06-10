جمهور الهلال يرفض أليجري .. انتفاضة الزعماء عبر تويتر تُحرج فهد بن نافل

الهلاليون يرفضون مدرب يوفنتوس

لم يتوقف جمهور الهلال عن طرح رأيه في اختيار الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدربًا لناديهم منذ تحدثت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت صباح اليوم عن الأمر، وقد رفضت الأغلبية العظمى من الزعماء مدرب يوفنتوس مما يُمثل إحراجًا للرئيس فهد بن نافل الذي سيجتمع معه في مونت كارلو خلال اليومين القادمين للتوصل لاتفاق نهائي معه.

أليجري عاش موسمين أخيرين سيئين مع يوفنتوس، والأخير تحديدًا كان كارثيًا على جميع الأصعدة، ولا يمنع النادي الإيطالي من إقالته سوى التبعات الاقتصادية القاسية، ولذا يُمثل اختيار الهلال له فرصة هائلة للسيدة العجوز للتخلص من هذا العبء.

الجمهور السعودي دشن حملة عبر تويتر يرفض فيها التعاقد مع أليجري، حيث تصدر هاشتاج "جمهور الهلال يرفض أليجري" المنصة الزرقاء وأصبح التريند الأول في السعودية بعد ساعات من انطلاقه.

المشجع مشعل وصف مجرد الجلوس مع أليجري على طاولة مفاوضات واحدة بالخطأ الكبير، مبررًا ذلك بأنه مدرب دفاعي لا يُناسب الهلال، فيما قال بدر المطيري أنه لن يختار هذا المدرب لأعدائه.

أيمن الحطامي رأى أن النصر من يُفاوض أليجري وليس الهلال وأن الهدف من الهاشتاج بث التوتر في نفوس الزعماء، فيما رأى بندر الوقيت أن الاحتياط واجب ويجب إطلاق الهاشتاج حتى لو كان الخبر ليس صحيحًا.

الصحفي ناصر الجديع أوضح أن اختيار أليجري يدل على أن اختيارات المدربين واللاعبين الأجانب في الهلال مازالت حكرًا على أشخاص يعيشون في كوكب آخر.