"يستطيع احتراف كرة السلة!" .. طبيب يوجه رسالة إلى جمهور النصر قبل تجديد عقد كريستيانو رونالدو

تجديد عقد رونالدو على رأس أولويات إدارة النصر..

"ماذا سنفعل بلاعب أربعيني!".. جملة رددها بعض من جمهور نادي النصر؛ بالتزامن مع فتح خط المفاوضات لتجديد عقد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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رونالدو الذي سيُكمل عامه "الأربعين" في فبراير القادم، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"، ولمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025؛ وسط محاولات من الإدارة للتجديد معه سنة أو اثنتين.

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وفي هذا السياق.. طمأن الدكتور صالح الحارثي، طبيب منتخب السعودية السابق، جماهير الفريق النصراوي؛ بقدرة الأسطورة البرتغالية على مواصلة اللعب، حتى بعد تخطيه سن الـ40 بكثير.

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الحارثي قال في تصريحات مع برنامج "الأول": "بعد سن الـ40.. هُناك ما يُعرف باسم (الفقد والتعويض)؛ حيث يبدأ الجسم في فقدان ما بناه الإنسان خلال حياته، مع ضرورة العمل على تعويضه".

وكشف طبيب منتخب السعودية السابق عن أن رونالدو، قام ببناء جسمه بأكثر من 100%، طوال سنوات حياته الماضية؛ لذلك.. عندما يصل إلى مرحلة "الفقد والتعويض"، فأنه لن ينزل لمستوى أقل من 80%.

وأضاف: "هذا يجعله قادرًا على مواصلة لعب كرة القدم، حتى سنوات متقدمة من عمره.. نعم؛ لن يتألق مثل بداية مسيرته، لكنه لن يكون سيئًا أبدًا".

وأوضح صالح الحارثي أن أي لاعب كرة القدم، عندما يقوم ببناء جسمه، يعتمد على "تقوية العضلة وقدرات التحمل" بنسب معينة ثم يتوقف؛ وهو ما رفضه كريستيانو رونالدو.

وأشار الحارثي إلى أن رونالدو قام ببناء جسمه كـ"رياضي" وليس كـ"لاعب كرة قدم" فقط، من حيث التكوين والعضلات والقدرة على التحمل، بشكل يجعله يمارس أي رياضة؛ قائلًا: "يستطيع احترف كرة السلة".

جدير بالذكر أن رونالدو سجل 77 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 86 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.