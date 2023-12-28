انقض عليه كفريسة .. جمهور البرازيل يقتحم أزمة روبرتو فيرمينو في السعودية ويستغلها

فيرمينو يتفاجئ بموقف الجماهير البرازيلية..

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استغلت الجماهير البرازيلية الوضع السيئ لروبرتو فيرمينو؛ مهاجم الأهلي، في دوري روشن السعودي، كي تنقض عليه وتطالبه بالعودة للبلاد من جديد.

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بوبي يمر بفترة سيئة حاليًا في ظل غيابه عن التهديف منذ أول ظهور له مع الراقي في دوري روشن، إذ سجل وقتها ثلاثية، وصام حتى وقتها هذا عن التهديف، بجانب الأداء المتواضع الذي يظهر به في المباريات، ليقرر مدربه الألماني ماتياس يايسله تهميشه على مقاعد البدلاء والدفع به لبضع دقائق في المباريات الأخيرة.

هذا الوضع دفع بعض التقارير الصحفية للتأكيد على رغبة البرازيلي في الرحيل في الشتاء المقبل إلا أنه حتى الآن ليس هناك شيء مؤكد.

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لكن جماهير الأندية البرازيلية، خاصة ناديي كورينثيانز وفاسكو دي جاما، أرادت استغلال الموقف لحثه على العودة للدوري البرازيلي، إذ انقضت على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وأكدت له دعمها الكامل له وانتظاره في ناديها.

يذكر أن فيرمينو شارك مع الراقي في 18 مباراة في مختلف البطولات، صنع خلالها ثنائية وأحرز ثلاثية، فيما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، ويحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.

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