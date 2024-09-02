"افعل أي شيء!" .. جمهور الأهلي يحاصر الرئيس التنفيذي في متجر النادي

رحيل ماكسيمين لا يزال مؤثرًا، فهل تتحرك الإدارة؟

استغل جمهور الأهلي السعودي وجود الإنجليزي رون جورلي؛ الرئيس التنفيذي للنادي، في المتجر الخاص بقلعة الكؤوس، للضغط عليه في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الميركاتو في السعودية من المقرر أن يغلق أبوابه مع حلول منتصف ليل اليوم الإثنين، والجميع يسابق الزمن لسد ثغراته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما عن الراقي فتعاقد خلال الصيف مع الثنائي لاعب الوسط البرازيلي أليكساندر والمهاجم الإنجليزي إيفان توني، فيما رحل عنه الجناح الأيسر الفرنسي آلان سانت ماكسيمين معارًا لفنربخشه التركي، وبيع كل من: المهاجم البرازيلي ماركو أمارال لكوجايليسبور التركي، المهاجم مراد خضري للوحدة، وإبراهيم الزبيدي للعروبة.

رحيل ماكسيمين تحديدًا أغضب الجماهير، التي تطالب الإدارة بضرورة ضم جناح أيسر جديد في الساعات القليلة المقبلة..

وفي هذا الشأن، انهال الجمهور على جورلي أمام بوابة متجر النادي بمطالب ضم جناح أيسر، حتى أن منهم من بدأ للتوسل إليه: "افعل أي شيء".

الرئيس التنفيذي لقلعة الكؤوس لم يرد بأي عبارة على مناشدات الجماهير، واكتفى بالالتفات إليهم وتوزيع الابتسامات وفقط.