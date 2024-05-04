الاتحاد خامس الدوري بعد السقوط بثلاثية أبها..

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"الاتحاد أكبر من أن تجرب أسماء جديدة وأريد معرفة قيمة الشرط الجزائي لننتهي منه".. هكذا أبدى الناقد عبد الله فلاته غضبه الكبير من الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للعميد، بعد خسارته الكارثية أمام أبها.

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ومني الاتحاد بخسارة كبيرة أمام أبها، الذي يصارع للبقاء في دوري روشن السعودي، بنتيجة (1-3)، في مباراة الجولة 30، التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ليتجمد رصيده عند 50 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول المسابقة، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن الأهلي، صاحب المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووسط مطالبات جماهير الاتحاد بإقالة جاياردو، بعد موسمه الكارثي مع العميد، فجرت شبكة lanacion الأرجنتينية، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يعد المدرب الأرجنتيني أحد المرشحين لقيادة الإدارة الفنية لفريق بايرن ميونيخ الألماني في الموسم المقبل.

ولا يُعد جاياردو، مدرب ريفربليت السابق، هو المرشح الوحيد لقيادة بايرن ميونيخ، مع قرب رحيل المدرب توماس توخيل، الذي قاد البايرن إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة ريال مدريد الإسباني، حيث يعد الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني الأسبق للنصر، أيضًا، مرشحًا قويًا للعملاق البافاري.

وكان مدرب منتخب بولندا، رانجنيك قد رفض تدريب بايرن ميونيخ، لينضم إلى مدرب باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، ويوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني.

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ورغم ارتباطه بعقد مع الاتحاد حتى يونيو 2025، إلا أن نتائج العميد تقلل من حظوظ المدرب الأرجنتيني في البقاء مع العميد خلال الموسم المقبل، حيث خرج الاتحاد من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وربع نهائي دوري أبطال آسيا، وكأس الملك سلمان للأندية العربية، ونهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ليصبح الأمل الوحيد للعميد هو المنافسة على التأهل إلى البطولات الآسيوية في الموسم الجديد.

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