جمهور اتحاد طنجة ينعى المعلق محمد السباعي

المعلق الرياضي محمد السباعي رحل عن عالمنا منذ أيام وجمهور الفريق المغربي يقدم له العزاء

فيسبوك تويتر بلال محمد

قدمت جماهير، نادي اتحاد طنجة المغربي، العزاء للمعلق الرياضي المصري الراحل، محمد السباعي، في مباراة الفريق أمام الزمالك.

ويستضيف اتحاد طنجة نظيره الزمالك، في ذهاب دور الـ 32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على استاد بن بطوطة.

ورفعت جماهير الفريق المغربي، رسالة للمعلق الراحل كتبت فيها: "طنجاوي: السباعي رحمك الله".

وتوفي المعلق الرياضي محمد السباعي، منذ أيام نتيجة حادث سير، نُقل على إثره إلى المستشفى ولكنه توفى قبل أن يتم إسعافه.

الجدير بالذكر ان النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين بدون أهداف، بعد نهاية مجريات شوط المباراة الأول.