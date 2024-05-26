جمعوا 99 نقطة وخسروا الدوري.. فنربخشة ضحية مثالية جلطة سراي!

99 نقطة لم تكن كافية لحسم لقب الدوري...

حسم نادي جلطة سراي، لقب الدوري التركي مساء اليوم الأحد، متفوقًا على نظيره فنربخشة، بعد صراع طويل امتد حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

جلطة سراي، نجح في حسم اللقب بعد الفوز على كونيا سبور بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأخيرة، بالرغم من خسارته أمام فنربخشة بهدف نظيف في الجولة الماضية.

وحقق جلطة سراي اللقب بعدما جمع 102 نقطة، متفوقًا على فنربخشة صاحب المركز الثاني الذي أنهى الدوري وفي جعبته 99 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى غرار ريال مدريد في موسم 2010، ونابولي أمام يوفنتوس في موسم 2017 خسر فنربخشة اللقب بعدما جمع أكثر من 95 نقطة.

خسارة فنربخشة للدوري، تعيد للأذهان خسارة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2019، عندما خسره في الجولة الأخيرة بعدما جمع 97 نقطة، وحسم مانشستر سيتي اللقب بفارق نقطة.