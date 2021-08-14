جماهير مانشستر يونايتد كلمة السر في تحديد مستقبل بوجبا

سولشاير يأمل في إقناع رواد مدرجات أولد ترافورد لبوجبا بالاستمرار مع الفريق.

يوم لا ينسى للفرنسي بول بوجبا مع مانشستر يونايتد بعد صناعته لأربعة أهداف في فوز فريقه على ليدز يونايتد 5-1 في أولى جولات الدوري الإنجليزي لموسم 2021-22.

إبداع بول كان على ملعب أولد ترافورد أمام جماهير فريقه التي يأمل مدرب مانشستر، أولي جونار سولشاير، أن تلعب دور الحسم في إقناع بوجبا بتمديد عقده مع الشياطين الحمر.

ماذا قال سولشاير عقب نهاية المباراة؟

تحدث سولشاير بعد فوز فريقه المقنع وقال: "آخر 18 شهرًا كان الوضع غريبًا. التفاعل الوحيد كان عبر وسائل الإعلام، وتشاهدون المباريات عبر التلفزيون" مُضيفًا "حينما يجتمع سويًا بول بوجبا وبرونو فيرنانديز فالأمر مهم جدًا. هذا هو مانشستر يونايتد الحقيقي الذي اقنعت إدينسون كافاني بالبقاء في؛ لا يمكن الرحيل بعد موسم واحد تلعبه دون جمهور".

ورد مدرب مانشستر على ما إن كان الجمهور قادرًا على إقناع بوجبا بالاستمرار قائلًا: "نعم".

وعادت جماهير مانشستر يونايتد اليوم السبت بكامل سعة ملعب أولد ترافورد بعد غياب منذ مارس 2020 بسبب جائحة كورونا.

وواصل مدرب مانشستر الثناء على بوجبا "معجب جدًا بالمستوى البدني الذي وصل إليه بول، لم يكن معنا منذ فترة طويلة ويبدو لائقًا بدنيًا ويستمتع بكرة القدم. أحب بول فهو يجلب البهجة لزملائه حينما يلعبون كرة القدم".

لماذا سيقنع الجمهور بوجبا بالبقاء؟

ينتهي عقد بوجبا، 28 سنة، مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي.

ولم يجدد بول عقده بعد مع فريقه الذي عاد إليه في 2016 من يوفنتوس الإيطالي.

وتبرز التقارير عن رغبة عدة أندية في التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي، على رأسهم باريس سان جيرمان وريال مدريد الذي ارتبط اسمه به منذ سنوات، كما ذكرت تقارير أخرى عن إمكانية عودة بوجبا إلى يوفنتوس.

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