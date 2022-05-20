جماهير ليفربول تترجى لكوتينيو قبل مواجهة السيتي والبرازيلي يرد!

يدخل سباق الدوري الإنجليزي في نفق النهاية، ويبدو أن جماهير ليفربول حرضت نجومها السابقين من أجل مساعدتهم في تعثر مانشستر سيتي، للتويج ببطولة البريميرليج.

مانشستر سيتي سيلعب في الجولة الأخيرة والحاسمة في سباق اللقب ضد أستون فيلا، الذي يدربه ستيفن جيرارد أيقونة ليفربول، ويضم في صفوفه فيليب كوتينيو نجم الريدز السابق.

فيما يأمل جمهور الريدز من أستون فيلا أن يفوز على السيتي، فانتظار الانتصار على وولفرهامبتون لاقتناص لقب الدوري الإنجليزي.

كوتينيو يتحدث عن تدربه تحت قيادة جيرارد

لا يزال فيليب كوتينيو يتذكر المرة الأولى التي التقى فيها بستيفن جيرارد في ملعب تدريب ليفربول في يناير 2013.

قال كوتينيو لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أتذكر أنني كنت متوترة للغاية عندما رأيته، لقد كان معبودًا لي ولكل شخص كنت صغيرا جدا لكنه كان متواضعا جدا وكل ما يفعله كان في غاية البساطة".

وأضاف: "كنت أشاهده يتدرب وكيف كان يتفاعل في المباريات ويفعل الأشياء، بالنسبة لي كان من دواعي سروري أن ألعب معه، عودتي إلى هنا كانت بسببه".

بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات، استمرت العلاقة بين صانع الألعاب البرازيلي وقائده السابق في ليفربول على بعد 100 ميل جنوبًا في أستون فيلا.

وكان جيرارد هو الذي أعاد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير بعد سنوات صعبة في برشلونة وبايرن ميونخ، في البداية على سبيل الإعارة، وأصبح كوتينيو الآن لاعبًا في فيلا بعد توقيع عقد مدته أربع سنوات.

كوتينيو يُعلق على رسائل جماهير الريدز بشأن مواجهة السيتي

قال كوتينيو: "إنها لعبة رائعة، لكننا نريد أن ننهي المباراة بشكل جيد أمام نادٍ عظيم وهذا كل شيء، نريد دائمًا التحسين والقيام بعمل جيد والانتهاء من أعلى مستوى ممكن".

أنا أهتم فقط بفريقي الجديد، أريد أن ألعب بشكل جيد من أجلهم تلقيت الكثير من الرسائل من مشجعي ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي، لكني لا أنظر إليها كثيرًا على أي حال أركز فقط على المباريات التي لدينا.

واختتم حديثه قائلاً: "السيتي هي أحد أفضل الفرق في العالم من الصعب دائمًا اللعب أمامهم لكننا تواجهنا من قبل وقدمنا ​​أداءً جيدًا وتنافسنا طوال المباراة، هذا ما نريد القيام به هذه المرة والتنافس على نفس المستوى".

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