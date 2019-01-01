جماهير سيلتك تصب غضبها على رودجرز برسالة شديدة اللهجة

الجماهير تناست ما قدمه المدرب لهم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

هاجمت جماهير نادي سيلتك الأسكتلندي، مدربهم السابق الإيرلندي، برندان رودجرز، الذي ترك الفريق أمس الأول.

ورحل رودجرز بشكل مفاجئ عن تدريب الأخضر الأسكتلندي، من أجل العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح مدرب سوانزي سيتي وليفربول الأسبق، مدربًا لصالح ليستر سيتي عقب رحيل الفرنسي كلود بويل بسبب تراجع النتائج.

ورفعت جماهير النادي الأسكتلندي لفتة: " قايضت الخلود بالوسطية، لن تنتمي أبداً لى سيلتيك، خائن دائماً".

"You traded immortality for mediocrity. Never a Celt. Always a fraud."



Celtic fans had a strong message for Brendan Rodgers after he left the club to join Leicester City 👀 pic.twitter.com/6weLme7L25 — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) February 27, 2019

ويحل سيلتك ضيفًا على هارتس في الدوري الأسكتلندي، في أول لقاء عقب رحيل الأيرلندي، الذي قاد الفريق للسيطرة على الكرة الأسكتلندية طول الموسمين الماضيين.

ويتصدر سيلتك جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي رينجرز الذي يقوده الإنجليزي ستيفن جيرارد.