جماهير سيلتك تصب غضبها على رودجرز برسالة شديدة اللهجة

هاجمت جماهير نادي سيلتك الأسكتلندي، مدربهم السابق الإيرلندي، برندان رودجرز، الذي ترك الفريق أمس الأول.

ورحل رودجرز بشكل مفاجئ عن تدريب الأخضر الأسكتلندي، من أجل العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح مدرب سوانزي سيتي وليفربول الأسبق، مدربًا لصالح ليستر سيتي عقب رحيل الفرنسي كلود بويل بسبب تراجع النتائج.

ورفعت جماهير النادي الأسكتلندي لفتة: " قايضت الخلود بالوسطية، لن تنتمي أبداً لى سيلتيك، خائن دائماً".

