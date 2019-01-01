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الدوري الأسكتلندي الممتاز

جماهير سيلتك تصب غضبها على رودجرز برسالة شديدة اللهجة

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Getty
الجماهير تناست ما قدمه المدرب لهم
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

هاجمت جماهير نادي سيلتك الأسكتلندي، مدربهم السابق الإيرلندي، برندان رودجرز، الذي ترك الفريق أمس الأول.

ورحل رودجرز بشكل مفاجئ عن تدريب الأخضر الأسكتلندي، من أجل العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح مدرب سوانزي سيتي وليفربول الأسبق، مدربًا لصالح ليستر سيتي عقب رحيل الفرنسي كلود بويل بسبب تراجع النتائج.

ورفعت جماهير النادي الأسكتلندي لفتة: " قايضت الخلود بالوسطية، لن تنتمي أبداً لى سيلتيك، خائن دائماً".

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ويحل سيلتك ضيفًا على هارتس في الدوري الأسكتلندي، في أول لقاء عقب رحيل الأيرلندي، الذي قاد الفريق للسيطرة على الكرة الأسكتلندية طول الموسمين الماضيين.

ويتصدر سيلتك جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي رينجرز الذي يقوده الإنجليزي ستيفن جيرارد.

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