جماهير ريال مدريد قبل موقعة برشلونة وإنتر: نشجع النيراتزوري منذ الطفولة!

الأفاعي لن تكون وحيدة في إسبانيا!

يبدو أن جماهير إنتر ميلانو لن تكون أقلية في إسبانيا حين ترتحل مع فريقها إلى برشلونة لمواجهة الفريق الكتالوني في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، برشلونة لا يفكر إلا في الفوز لإحياء آماله في الصعود إلى الدور الثاني من جديد بعد هزيمة محبطة في ميلانو بهدف نظيف، بينما إنتر ميلانو يسعى للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب كامب نو لقطع شوط كبير نحو التأهل.

المباراة يبدو أن جماهير ريال مدريد باتت طرفًا فيها، فبمجرد نشر حساب إنتر ميلانو باللغة الإسبانية صورة للنجم لاوتارو مارتينيز تدافعت جماهير ريال مدريد لتشجيع النيراتزوري.

الصور الشخصية لتلك الحسابات كانت عبارة عن نجوم ريال مدريد مثل "فينيسيوس وبنزيما ورودريجو" وخلفهم شعارات إنتر ميلانو في تضامن كامل مع العملاق الإيطالي لإقصاء الغريم التقليدي برشلونة.

أحد الحسابات الذي يحمل صورة فينيسيوس وخلفه شعار إنتر ميلانو كتب: "أشجع إنتر ميلانو منذ الطفولة، هيا نذهب فريقنا إنتر ميلان.. الانتصار لنا".

هزيمة من إنتر ميلانو ستعني مزيدًا من الإحباط لكتيبة تشافي هيرنانديز قبل الموعد المرتقب في الكلاسيكو الأحد المقبل والذي سيكون فارقًا في مسار الليجا التي يتقاسم الفريقان صدارة جدول ترتيبها برصيد 22 نقطة مع فارق الأهداف لصالح برشلونة.