فريق إقليم الأندلس يملك ذلك الإرث الذي يجعل مشجعيه أوفياء له

تعيش جماهير الأندية الأربعة المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام في المملكة العربية السعودية أجواء استثنائية، برشلونة وريال مدريد وبدرجة أقل فالنسيا لديهم شعبية قوية في المنطقة العربية، بينما يقف ريال بيتيس على أمل كبير من جماهيره فقط.

هذه الجماهير التي تعد الأقل عددًا بين جماهير الأندية الأربعة في هذه الفترة ويتضح ذلك بوضوح من خلال حجوزات التذاكر، تكفي أصواتهم لتخبرك عن الشغف الكبير الذي تتميز به الجماهير الأندلسية دائمًا.

لقد قطعوا مشوارًا قوامه 7000 كيلومتر من الطيران، 15 ساعة كاملة تنقلوا فيها بين إشبيلية وروما وبرشلونة ثم هبطوا في الرياض ولا يحدوهم إلا أمل تتويج الفريق البالومبي بكأس السوبر الإسباني.

بين هؤلاء طلبة جامعيون وعمال بناء ومهندسون ولا يجمع بينهم سوى حب فريق ملعب بينيتو فيامارين أحد أهم فرق إقليم الأندلس الشهير بحماسه الكروي.

تؤكد صحيفة "ماركا" أن هذه الجماهير حتى تأتي إلى السعودية أنفق كل واحد منهم بين 500-800 يورو وهو ما يبلغ نصف الراتب الشهري لأحدهم في ملحمة أندلسية تسطر على أرض عربية.