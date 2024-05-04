جماهير جيرونا تنضم لريال مدريد وتبعث رسالة ساخرة لتشافي

الجماهير تسخر من تشافي...

سخرت جماهير جيرونا، من تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، أثناء مباراة الفريقين، مساء اليوم السبت في الدوري الإسباني.

واستضاف جيرونا، نظيره برشلونة، في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني، والتي فاز فيها أصحاب الأرض بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليخطف جيرونا المركز الثاني من الفريق الكتالوني، ويحسم ريال مدريد لقب الدوري بتلك النتيجة.

وتقدم برشلونة، على جيرونا بهدفين مقابل هدف، في نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني قلب أصحاب الأرض الطاولة ثم بدأت هتافات الجماهير إلى تشافي، عندما كانت تطلب منه الاستمرار مع برشلونة.

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وكان تشافي هيرنانديز، قد أعلن في شهر يناير الماضي رحيله عن برشلونة، بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي، إلا أنه تراجع عن قراره قبل أسابيع وقرر الاستمرار حتى نهاية عقده مع الفريق الكتالوني.

وبعد نهاية المباراة وإعلان فوز ريال مدريد، بالدوري بشكل رسمي، سخر جمهور الميرينجي، من المدرب بنفس الهتافات في الشوارع.