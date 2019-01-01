جماهير الوداد تتلقى خبراً ساراً قبل مواجهة الترجي

الخبر قد يفرح جماهير وداد الأمة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

استقبل جمهور الوداد، خبراً ساراً، قبل مواجهة الترجي الرياضي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 25 مايو.

وأصبح ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، جاهزاً لاستقبال المباريات، حيث سيسمح بافتتاحه واللعب عليه بداية من يوم 19 مايو الجاري.

أكدت الشركة المختصة بإصلاح أرضية الملعب، بالاتفاق مع السلطانة المحلية أن الملعب أصبح جاهزاً لاستقبال المباريات، بعد أن قامت لجنة مختصة بمعاينته والتأكد من مطابقته للمواصفات.

وكان الوداد يقوم بلعب مبارياته في الفترة الأخيرة، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، مما سبب سخطاً لجمهور الفريق بسبب تأخير افتتاح ملعب محمد الخامس.

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ويحل الوداد ضيفاً على الترجي في نهائي البطولة الأفريقية يوم الجمعة 31 على الملعب الأوليمبي في رادس.

الجدير بالذكر أن الوداد يتصدر البطولة المحلية، في المغرب برصيد 54 نقطة، وبفار نقطتين عن الرجاء صاحب المركز الثاني.