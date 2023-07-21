جماهير النصر مخدوعة .. صدمة في صفقة ساديو ماني تعيد الحياة إلى الأهلي

مفاجآت بالجملة في مستقبل ساديو ماني بعد أنباء اتفاقه مع النصر!

يبدو أن صفقة انتقال النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، لن تكون سهلة، كما يعتقد البعض.

جماهير النصر، احتفلت في الساعات القليلة الماضية؛ بعد تأكيد أكثر من مصدر محلي وعالمي، على اتفاق إدارة الفريق الأصفر مع ماني، متفوقة على الأهلي، الذي يريد اللاعب أيضًا.

لكن.. الإعلامي الرياضي فلوريان بليتنبيرج، نفى مساء اليوم الجمعة، كافة هذه الأنباء؛ قائلًا: "اللاعب ليس لديه اتفاق مع النصر أو أي فريقٍ آخر".

وكشف بليتنبيرج عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الأندية السعودية، التي تحدثت مع ساديو ماني، لم تقدم أي عرض رسمي حتى الآن، إلى بايرن ميونخ.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن ماني، يرغب في الانضمام إلى رحلة العملاق الألماني، لقارة آسيا، يوم الإثنين القادم؛ وذلك في ظل صعوبة حسم مستقبله، قبل شهر أغسطس.

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وشدد فلوريان بليتنبيرج، على أن مستقبل النجم السنغالي، مرتبط أيضًا بمدى قدرة بايرن ميونخ، على حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين.