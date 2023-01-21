هتاف خاص لرونالدو .. جمهور النصر يستعد للظهور الأول لكريستيانو في دوري روشن السعودي

استعدادات خاصة من جانب جماهير العالمي

Shahid

حرصت جماهير نادي النصر، على تجهيز استقبال خاص للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ملعب مرسول بارك، خلال مباراة الفريق المقبلة أمام الاتفاق.

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ومن المتوقع أن يظهر كريستيانو رونالدو لأول مرة بقميص نادي النصر بشكل رسمي، في مباراة الاتفاق، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ونشر اليوتيوبر الشهير "بين بلاك" فيديو عبر تطبيق "تيك توك" خلال تواجده في ملعب مرسول بارك بجوار جماهير قبل ظهور رونالدو الأول، وهم يقومون بتجهيز أهزوجة رونالدو الجديدة.

وفي نفس الوقت هناك مناشدات بين الجماهير، بضرورة الحضور قبل انطلاق المباراة بحوالي ساعة، وذلك من أجل إعداد "تيفو" استقبال كريستيانو رونالدو.

وتُريد جماهير نادي النصر، تجهيز استقبالًا أسطوريًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة الاتفاق.

Shahid