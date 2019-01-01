جماهير أرسنال تطلق حملة جديدة ضد مالك النادي كورنكي

جماهير نادي أرسنال تطلق غضبها على مالك النادي ستان كورنكي بسبب تراجع الفريق وتطالب بتدخل عاجل لإنقاذ المدفعجية.

أعادت جماهير فريق أرسنال إطلاق حملة ضد مالك النادي ستان كورنكي بعد التدهور الواضح في نتائج الفريق خلال الفترة الماضية من الموسم.

جاء هذا في بيان رسمي أصدرته عدة مواقع وروابط خاصة بتشجيع الفريق وأكدوا من خلاله أن فترة كورنكي لا يمكن النظر لها سوى بحقبة من التدهور.

وكتبت الجماهير في البيان: "في يوليو الماضي بدأنا حملة شارك فيها عدد كبير من مجموعات تشجيع أرسنال أظهرنا فيها قلقنا حول الطريق الذي يتخذه فريق كرة القدم وتم التوقيع عليها من قبل أكثر من ١٠٠ ألف مشجع شعروا بالقلق حول المستقبل".

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وأضاف البيان: "منذ ذلك الوقت تم اخبارنا أن نبدأ في الحماس للصفقات ودعم الفريق وبالفعل شعرنا بذلك كوننا مشجعين للنادي، لكن العديد من المشاكل لم يتم التعامل معها حتى الآن بالرغم من كونها حاجات ملحة بالنسبة لأرسنال داخل وخارج الملعب تحتاج لتدخل عاجل وإجراءات سريعة".

وأكمل: "العقد الماضي بالنسبة لنا يمكن النظر له كسنوات ضياع داخل وخارج الملعب، وشهد حالة ركود للفريق بل يمكن وصفها بحالة تدهور، هكذا يمكننا أن نصف فترة كورنكي في النادي".

وكان جوش كرونكي نجل مالك النادي قد خرج في تصريحات سابقة بالصيف الماضي لتهدئة الجماهير أكد من خلالها أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٨ نقطة مبتعدًا عن المربع الذهبي بثماني نقاط.