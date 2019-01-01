جمال بلماضي يعلن القائمة النهائية للجزائر لأمم إفريقيا

تعرف على قائمة الجزائر النهائية المشاركة بأمم إفريقيا 2019

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن القائمة النهائية، التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

وضمت القائمة 23 لاعبًا وهم:

الحراس: مبولحي، دوخة، أوكيجة

الدفاع: ماندي، زفان، بن سبعيني، حليش، تاهرات، بن لعمري، عطال، فارس.

الوسط: بلقبلة، بن ناصر، عبيد، فيغولي، قديورة، بوداوي.

الهجوم: أوناس، محرز، سليماني، براهيمي، بونجاح، بلايلي.

💢شريف إكرامي يعاني من رشح في الركبة أبعده عن مران الأهلي أمس الأربعاء، وخاض تدريبات بدنية خفيفة على هامش المران الجماعي، وسيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم الخميس. pic.twitter.com/3VP6buGPIA — جول مصر (@goaleg) May 30, 2019

المنتخب الجزائري يقع في المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا منتخبات السنغال كينيا وتنزانيا.

ويسعى محاربي الصحراء لتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخهم، بعدما تم تحقيقها عام 1990.