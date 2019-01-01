جمال بلماضي يُبدي قلقه من التحكيم في كأس أفريقيا

مدرب الجزائر يتحدث عن التحكيم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قلقه من التحكيم في كأس أمم أفريقيا، والتي ستنطلق في مصر خلال شهر يونيو الجاري.

ويتواجد منتخب الخُضر حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة حيث يُقيم معسكره الإعدادي الأخير قبل التوجه إلى مصر للمشاركة في البطولة، ومن المقرر أن يلعب أمام بوروندي وديًا مساء اليوم على ملعب السد.

وتحدث المدرب في مؤتمر صحفي أقيم أمس عن الكثير من القضايا، منها قضية يوسف عطال وأسباب اختيار بوروندي للمباراة الودية، قبل أن ينتقد بقوة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ويُحذر من التحكيم في كأس الأمم.

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إذ قال "ما حدث خلال مباراة الوداد والترجي لا يُصدق، الفار لا يعمل ورئيس الكاف يدخل أرض الملعب وتتوقف المباراة لأكثر من ساعة!".

أضاف "وبعد كل هذا ستعاد المباراة النهائية، وكل هذا حدث قبل نهائي دوري أبطال أوروبا وهو ما يؤكد أننا متأخرون جدًا".

المدرب قال أنه هنأ لاعب المنتخب يوسف البلايلي بهدفه وفوزه باللقب القاري، لكنه سيلعب المباراة من جديد الآن.

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مختتمًا تصريحاته بالقول "ما حدث في نهائي دوري أبطال أفريقيا يُقلقنا قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، خاصة أن نفس القائمين على الكرة الأفريقية وبعد ما حدث في تونس سيتواجدون في البطولة القادمة".

يُذكر أن الجزائر وقعت في المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا، بجانب السنغال وكينيا وتنزانيا.