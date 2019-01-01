جمال بلماضي: نعم، هذا الجيل هو الأفضل في تاريخ الجزائر

قال جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن الجيل الحالي من اللاعبين يُصنف الأفضل في تاريخ البلاد، مؤكدًا سعادته باللعب في فرنسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن الجيل الحالي للمنتخب هو الأفضل في تاريخ البلاد، ذلك خلال تصريحاته قبل اللعب ضد كولومبيا وديًا في مدينة ليل الفرنسية.

وبدأ بلماضي مؤتمره الصحفي الخاص بالمباراة بالتأكيد على سعادته اللعب في فرنسا، مضيفًا "اللعب في فرنسا فرصة لا تتاح لنا كل يوم، العديد من اللاعبين ولدوا وترعرعوا هنا ولديهم عائلات وأصدقاء في فرنسا، كل هذا يجعل من اللعب هنا ذو طعم خاص".

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وأبدى المدرب المتوج مع الخُضر بلقب كأس أفريقيا 2019 في مصر استياءه وعدم رضاه عن وضع الملاعب في الجزائر، بقوله "كنا نعاني سابقًا عند السفر للعب في أفريقيا، إذ كنا نواجه صعوبات دائمة في التأقلم مع أرضية الملعب، لكن تلك المشكلة انتقلت لنا في الجزائر. نحن ننتظر الحصول على 4-5 ملاعب في الأشهر القادمة بم يتناسب مع مكانتنا في القارة السمراء".

بلماضي أكد خلال تصريحاته من مدينة ليل أنه لا يهتم إن لعبت كولومبيا المباراة الودية ضدهم بالأساسيين أو البدلاء، موضحًا "عقلية لاعبي أمريكا الجنوبية تجعل اللعب ضدهم فرصة مفيدة دومًا، سواء كانوا أساسيين أو بدلاء. هذا لأنهم سيمتلكون الحوافز للعب والفوز لا محالة. غياب خاميس وفالكاو لن يؤثر على مستوى المباراة، وأنا على قناعة أنها ستكون مباراة إيجابية بالنسبة لنا".

وأتم المدرب الجزائري الذي عمل في قطر سابقًا تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الجيل من محاربي الصحراء يستحق لقب الأفضل في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

بقوله ردًا على سؤال حول الأمر "نعم، يُمكن لهذا الجيل أن يُصنف كالأفضل في تاريخ الجزائر مستقبلًا. من هو المنتخب الأفضل؟ منتخب 1982؟ منتخب 1990؟ علينا ألا نتجاهل حقيقة أن المنتخب الحالي فاز بكأس أفريقيا خارج البلاد وهذا ليس بالأمر الهين".