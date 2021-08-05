الدوري الأوروبي | 45 دقيقة لمصطفى محمد .. جلطة سراي يتعادل أمام سانت جونستون

كتيبة فاتح تريم تتعادل رغم اللعب بعشرة لاعبين لمدة 34 دقيقة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة جلطة سراي التركي أمام سانت جونستون الإسكتلندي، في ذهاب الدور التمهيدي بالدوري الأوروبي.

المهاجم المصري بدأ أساسيًا في تشكيل كتيبة المدرب فاتح تريم، وبالفعل نجح في الحصول على عدة فرص، لكن لم يترجم أي منها إلى هدف.

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ومع بداية الشوط الثاني، قرر المدير الفني لجلطة سراي، إجراء ثلاثة تغييرات دفعة واحدة، منها سحب مصطفى محمد، مكتفيًا بما قدمه خلال الـ45 دقيقة الأولى.

حكم اللقاء في الدقيقة 56، أشهر الكارت الأحمر المباشر في وجه فرناندو موسليرا؛ لاعب جلطة سراي، محتسبًا ضربة جزاء لسانت جونستون.

وشهدت الدقيقة 58 من عمر المباراة، إحراز سانت جونستون الإسكتلندي هدفه الأول، من ضربة جزاء سددها جاسون كير.

وبعدها بدقيقتين فقط، أدرك الفريق التركي التعادل، بهدف رائع من تسديدة ساشا بوي، بعد هجمة منظمة من فريقه.

محاولات كثيرة من جانب الفريقين للخروج بنتيجة لصالح أحدهما، خاصة جلطة سراي – صاحب الأرض – لكنه لم يتمكن، خاصةً في ظل اللعب بعشرة لاعبين لأكثر من نصف ساعة، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين في 12 من أغسطس الجاري.

يذكر أن الفريق التركي كان قد تحول للعب في الدوري الأوروبي بعدما تم إقصائه من دوري الأبطال، إذ خسر ذهابًا وإيابًا بسباعية مقابل هدفين، في الدوري التمهيدي الثاني.