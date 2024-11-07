مدرب جلطة سراي ساخرًا من مورينيو: الآن أظهرنا للجميع حجم كرة القدم التركية

رد سريع وحاسم على المدرب البرتغالي

استغل أوكان بوروك، مدرب جلطة سراي، الفوز الثمين الذي حققه فريقه على توتنهام، لتوجيه رسالة ساخرة من البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشه.

وأكرم جلطة سراي ضيافة توتنهام هوتسبيرز، بنتيجة (3-2)، أمس الخميس على ملعب رامس بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

ويدين جلطة سراي في انتصاره للنجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي سجل هدفين من ثلاثية الفريق التركي، بينما تكفل زميله يونس أكجون بتسجيل هدف التقدم، فيما سجل ويل لانكشير ودومينيك سولانكي ثنائي توتنهام.

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وكان البرتغالي مورينيو، قد تحدث في تصريحات صحفية سابقة عن كرة القدم التركية، قائلًا: "في الخارج لا يشاهدون مباريات الفريق التركية".

وبعد انتصاره على توتنهام، أحد عمالقة الكرة الإنجليزية، قال بوروك: "لقد أظهرنا ما هي كرة القدم التركية! بالنظر إلى الإهانات التي وجهت لها".

وأضاف: "فزنا على توتنهام وأظهرنا للجميع مدى جودة كرة القدم في هذا البلد!".

ويدور صراع شرس بين فنربخشه وجلطة سراي على قمة ترتيب الدوري التركي، حيث نجح الأول، في تحقيق فوز مهم مؤخرًا على طرابزون سبور، (3-2)، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري التركي، لتواصل كتيبة المدرب جوزيه مورينيو، ملاحقة جلطة سراي على القمة.

ويتصدر جلطة سراي قمة الدوري التركي برصيد 28 نقطة، متقدمًا على فنربخشه صاحب المركز الثالث بفارق 5 نقاط.