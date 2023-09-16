جلسوا على مقهى ونسيوا الطائرة .. 17 لاعبًا في لاس بالماس يتأخرون على مباراة إشبيلية!

موقف لا يحدث في أندية الهواة!

عانى فريق لاس بالماس من مشكلة كبيرة اليوم السبت قبل ساعات قليلة من مواجهة فريقهم أمام نظيره إشبيلية ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

النادي الصاعد مؤخرًا للدوري من المفترض أن يسافر من أجل مواجهة إشبيلية، لكن أزمة لم تكن تخطر على البال واجهتهم عندما وصلوا إلى المطار.

حيث ذهب 17 لاعبًا إلى مقهى داخل المطار للانتظار قبل إنطلاق طائرتهم المتوجهة إلى مدريد من أجل تناول المشروبات، لكن الطائرة فاتتهم.

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ويحاول لاس بالماس في الوقت الحالي إيجاد طريقة من أجل نقل بقية عناصر فريقه إلى إشبيلية من أجل خوض المباراة الصعبة التي تقام مساء الأحد.

جدير بالذكر أن لاس بالماس يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإسباني ولم يحقق أي فوز حتى الآن.