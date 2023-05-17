جلسة لابورتا مع جوردي ألبا تُعقد موقف برشلونة في صفقة ميسي!

حلم عودة ميسي يتبخر شيئًا فشيئًا

نظمت جلسة غداء ودية بين جوردي ألبا لاعب برشلونة وجوان لابورتا رئيس النادي احتفالًا بتتويج الفريق بطلًا للدوري الإسباني بعد غياب اللقب لمدة ثلاث سنوات.

وفقًا لما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية، لم يتم مناقشة مسائل تعاقدية، خلال هذه الجلسة الودية ولم يستغل رئيس البارسا هذه الفرصة لطلب تخفيض كبير في راتب الظهير الأيسر للسماح له بالاستمرار في ارتداء قميص الفريق الموسم المقبل.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن الجلسة كانت وجبة مؤجلة بين أصدقاء منذ وقت طويل، واستغلوا الفرصة لاستعادة الذكريات القديمة وإجراء تقييم للموسم الحالي، والمشروع الذي يقوده تشافي هيرنانديز والذي حقق بطولتين هذا الموسم.

بينما لم يتم مناقشة قضايا تتعلق بتخفيض الرواتب أو مستقبل اللاعب بشكل رئيسي لأنه لم يكن السياق المناسب ولأن جوردي لا يناقش هذه المسائل بدون حضور وكلاءه أو محاميه على الرغم من ذلك، أعرب جوردي بشكل غير رسمي عن رغبته في الالتزام بالعقد الحالي (الذي ينتهي في عام 2024) لأنه يشعر بالراحة في الفريق.

في حالة إصرار ألبا على الإلتزم بعقده الحالي والإيفاء بشروطه الحالية دون تخفيض الراتب، ستصبح الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة لبرشلونة في حلم عودة ليونيل ميسي من جديد.

وبحسب التقرير ففي الأيام القليلة الماضية، حضر وكلاء اللاعب إلى (جوان جامبر) مركز تدريبات النادي، ولم يتم مناقشة أو طلب تخفيض راتب جوردي بشكل كبير، تمت مناقشة مسائل تتعلق بلاعبين آخرين يمثلونهم.

وأكدت صحيفة "سبورت" أنه من الممكن أن يجتمعوا مرة أخرى في الأيام القادمة للحديث عن عقد ألبا، ولكن في سياق مختلف وبمشاركة شخصيات أخرى أيضًا.