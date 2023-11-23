جلاكتيكوس جديد .. ريال مدريد يقتحم الميركاتو بصفقة ثنائية مرعبة!

خطة جديدة من الرئيس فلورنتينو بيريز

بعد التخلي عن كريم بنزيما وفشل تجربة إيدين هازارد، يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لإحداث طفرة هائلة في سوق الانتقالات لتدعيم خط الهجوم.

النادي الإسباني اشتهر تحت رئاسة فلورنتينو بيريز بالجمع بين أفضل النجوم بفريق واحد، مثلما حدث مع زين الدين زيدان ورونالدو وديفيد بيكهام ولويس فيجو وغيرهم.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن نية بيريز في تكوين "جلاكتيكوس" جديد بالتعاقد مع كيليان مبابي وإرلينج هالاند معًا لدعم هجوم الفريق الملكي الذي يعاني من نقص الأهداف.

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وأشارت إلى أن ريال قام بالفعل بتحرير بعض الأموال لإنفاقها في سوق الانتقالات، حيث يمتلك النادي مبلغ 111 مليون جنيه استرليني في البنك، بالإضافة إلى 231 مليونًا عن طريق الائتمان.

ويصل مجموع هذا المبلغ إلى 342 مليون جنيه استرليني، مما يتيح إمكانية التعاقد مع مبابي وهالاند، كما أن النادي نجح في توفير 68 مليونًا من فاتورة الأجور بعد رحيل بنزيما وهازارد.

يذكر أن مبابي عقده ينتهي مع باريس الصيف القادم مما يسمح له بالرحيل إلى ريال بالمجان، وأما هالاند فلديه شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي يتيح له الانتقال إلى أي فريق خارج إنجلترا مقابل 172 مليون جنيه استرليني في 2024 و150 مليونًا في 2025.