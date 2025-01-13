"لن أمنحه أي لاعب حتى نشرب الجعة سويًا".. ناصر الخليفي يواجه صعوبة لحسم صفقة منتظرة!

كلمات واضحة من رئيس ليون..

يستهدف باريس سان جيرمان تعزيز صفوفه من خلال التعاقد مع أحد لاعبي أولمبيك ليون البارزين.

وذكرت إذاعة "RMC" الفرنسية أن "النادي الباريسي يرغب في ضم ريان شرقي أو مالك فوفانا من ليون، ويتابعهما منذ عدة أشهر".

وأضافت: "لكن احتمالات الحصول على أي من الثنائي في الانتقالات المقبلة تبدو ضئيلة، بسبب العلاقة المضطربة بين ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان وجون تيكستور رئيس ليون".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسُئل رئيس ليون خلال بث إذاعي لـ"RMC" عن إمكانية بيع أي من لاعبيه لبي إس جي، فرد: "لا أستطيع تصور بيع لاعب لباريس في الوقت الحالي".

وأضاف: "لا أريد بيع لاعب بهذه الجودة لناصر الخليفي، حتى نتصافح ونشرب الجعة معًا، ونقرر سويًا مساعدة الدوري الفرنسي".

وواصل: "من الواضح أن علاقتي مع ناصر ليست كما كانت، لكن الرجال يبقون رجالًا، ويمكننا تجاوز ذلك، ولكن في الوقت الحالي لن أبيع له أي لاعب".

يشار إلى أن العلاقة بين رئيسي أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان قد تدهورت وسط خلافات حول أي مرشح يجب دعمه لرئاسة رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين، إلى جانب "أزمة حقوق البث".