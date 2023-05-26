جسد كبير في الهواء .. إرلينج هالاند يكشف عن هدفه المفضل مع مانشستر سيتي!

النجم النرويجي سجل العديد من الأهداف الرائعة هذا الموسم

كشف المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، عن الهدف المفضل له من بين كل الأهداف الغزيرة التي سجلها مع مانشستر سيتي خلال هذا الموسم.

هالاند أحرز 36 هدفًا بالدوري الإنجليزي فقط ليتربع على صدارة الهدافين بالمسابقة، بينما وصل سجله التهديفي بشكل عام إلى 52 هدفًا بكل البطولات.

وخلال تواجده في حفل توزيع جوائز اتحاد كتاب كرة القدم قال عن هدفه المفضل:"كانت الركلة المقصية ضد ساوثامبتون شيئًا مميزًا جدًا بالنسبة لي، تعليق هذا الجسد الكبير في الهواء هكذا لم يكن سهلًا".

ويطمح المهاجم الشاب في مواصلة أهدافه الرائعة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر، وكذلك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

وأما بالنسبة للدوري الإنجليزي فقد حسمه فريق المدرب بيب جوارديولا، حيث يلعب سيتي أمام برينتفورد بالجولة الأخيرة، وهي المباراة التي قد لا يظهر فيها هالاند لتفادي تعرضه للإصابة.