جزر القمر ومصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر لها في الكاميرون

جزر القمر 0 × 0 مصر

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42- إنطلاقة من كهربا في الجانب الأيسر ويحاول مراوغة مدافعي جزر القمر ثم يضعها عرضية ولكن في ظل عدم وجود لاعبين داخل منطقة الجزاء لتخرج إلى ركلة مرمى لجزر القمر.

39- كرة طولية في إتجاه باكاري ولكن يُعلن الحكم عن وجود حالة تسلل على لاعب جزر القمر.

38- خطأ رهيب من أفشة في وسط الملعب ليستخلصها إبراهيم مادي وينطلق من الجانب الأيمن ويُسددها بقوة ولكن تخرج لتصبح ركلة مرمى.

37- إنطلاقة سريعة من لاعبي جزر القمر في الجانب الأيسر لتصل إلى فايز سليماني الذي يُسدد كرة قوية ولكن تخرج بجانب القائم الأيمن لمحمد الشناوي.

35- يتم إستئناف المباراة مرة آخرى.

33- يُوقف حكم المباراة اللقاء لدقائق قليلة لشرب المياة اللاعبين بسبب إرتفاع درجة الحرارة.

31- مهارة رائعة من فاردو وإبراهيما وماتشينجاما وتناسق جيد بين ثلاثي جزر القمر في التمريرات والتحركات.

30- مازال الحماس مُسيطر على المباراة خاصة بتقديم منتخب جزر القمر لمستوى جيد.

27- بطاقة لأيمن أشرف بعد تدخله بشكل قوي ومتهور على فايز سليماني في وسط الملعب.

25- يتم إستئناف اللعب مرة آخرى بعد قيام اللاعبان بخير.

23- التحام قوي بين اللاعب ماتشينجاما وطارق حامد في وسط الملعب ويسقط اللاعبان أرضاً، ويُوقف حكم المباراة اللقاء للإطمئنان على اللاعبان.

20- ضغط قوي من لاعبي جزر القمر على لاعبين منتخب مصر في جميع أرجاء الملعب.

19- نُفذها فايز سليماني بشكل طولي ولكن يُبعدها محمود علاء.

19- خطأ لصالح سليماني في وسط الملعب بعد تدخل قوي من طارق حامد معه.

18- كرة خطرة لجزر القمر بعد طولية في إتجاه إبراهيم مادو، وبشكل غريب يتركها أحمد حجازي لتصل إلى مادو ويُسددها من الجانب الأيمن بقوة ولكن يُمسك بها الشناوي على مرتين.

16- اداء رائع من لاعبي جزر القمر في الدقائق الآخيرة الماضية مع مهارات رائعة من لاعبي المنتخب العربي وخاصة اللاعب عبد الله محمد وإبراهيم مادي.

14- طولية رائعة من طارق حامد في اتجاه أفشة الذي يُسددها بالرأس ولكن دون تركيز لتخرج إلى ركلة مرمى لمنتخب جزر القمر.

13- تُمرر قصيرة إلى تريزيجية الذي يُسددها بقوة ولكن تصطدم بمدافعي جزر القمر لتفقد خطورتها.

12- خطأ لمنتخب مصر من داخل منطقة الجزاء بعد لمس حارس مرمى جزر القمر لكرة ثابته مرتين متتالتين.

10- بطاقة صفراء لكهربا بعد تدخله بشكل متهور مع مدافع جزر القمر.

9- يا الله، كره غاية في الخطورة بدأت من محمود علاء الذي وضع طولية رائعة لتريزيجية الذي استطاع بشكل رائع أن يصل إلى الكرة ويمررها إلى كهربا ليُسددها الآخير بشكل رائع ولكن تصطدم بالعارضة وتعود مرة آخرى لأشفة ليسددها وتصدم بمدافعي جزر القمر وتصل إلى كهربا مرة آخرى، ولكن يتدخل معه المدافع عبد الله علي محمد وتصطدم رجل كهربا بالمدافع.

7- تُنفذ الركلة الحرة بشكل عرضي ولكن يُبعدها دفاع منتخب جزر القمر.

6- خطأ لصالح كهربا في الجانب الأيسر بعد تدخل قاسم دهومة معه.

5- إنطلاقة من بكاري في الجانب الأيمن ولكن يتدخل معه أحمد حجازي لتخرج الكرة لرمية جانبية لصالح جزر القمر.

4- مؤازرة كبيرة من مُشجعي جزر القمر تُفرض على أصحاب الأرض اللعب بشكل حماسي وبقوة داخل الملعب.

2- بداية حماسية من لاعبي المنتخب المصري منذ الدقائق الأولى لتعويض الأداء السئ في المباراة السابقة أمام كينيا.

1- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية اللقاء.

تشكيل منتخب جزر القمر: يدخل منتخب جزر القمر بطريقة لعب (4-4-2) وبتشكيلة تضم كلٌا من (على حمادة / عبد الله على محمد، قاسم مدهومة، نجم الدين عبده، شاكر الحضير / فؤاد بشير، يوسف ماتشينكاما، سليماني فايز، بكاري سعيد / إبراهيم مادي، بين نابوهان).

تشكيل منتخب مصر: يدخل المنتخب المصري بطريقة لعب (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلٌا من (محمد الشناوي / أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود علاء، محمد هاني / عمرو السولية، طارق حامد، محمد مجدي أفشة / محمود عبد المنعم كهربا، محمود تريزيجية، أحمد سيد زيزو).

ولن يكون أمام زملاء صلاح سوى تحقيق الانتصار لتجنب الدخول في حسابات، وفي نفس الوقت لامتصاص الضغط الكبير الواقع على كاهلهم من قبل الجماهير المصرية الغير راضية بكل المقاييس عن الأداء المقدم من كتيبة البدري.

المنتخب المصري عانى من غياب نجمه الأول محمد صلاح، لاعب ليفربول، بسبب الإصابة، وعلى الرغم من تأكيدات البدري على تواجد أكثر من بديل لصلاح، لكن لم يظهر ذلك ووضحت المعاناة المصرية هجوميًا بصورة واضحة.

وعلى الرغم من أن المنتخب المصري قد تقدم في المباراة من خلال لاعبه محمود كهربا، لكن لم تستطع كتيبة حسام البدري أن تحافظ على تقدمها وبعد ضغط الضيوف تمكنوا من إدراك هدف التعديل، ليخسر الفراعنة أول نقطتين لهم في مشوار التصفيات الإفريقية.

عجز المنتخب المصري عن تحقيق الانتصار على نظيره كينيا، واكتفى بتعادل إيجابي مخيب للآمال معه بهدف لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر لها في الكاميرون.

🔴 جزر القمر 🆚 مصر

🏆 تصفيات كاس الامم الافريقية 2021

🏟 استاد دي موروني

🕠 الاثنين - الساعة الثالثة عصراً ....#efa #efasocial pic.twitter.com/jpgURCwVef

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مصر ضد جزر القمر في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر لها في الكاميرون، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./