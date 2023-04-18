جزء من نادٍ سري .. أياكس يعلن التحدي في مباراة تيد لاسو الوهمية!

رسالة من النادي الهولندي إلى تيد لاسو

قرر نادي أياكس أمستردام الهولندي، الترحيب بفريق ريتشموند ومدربه الأمريكي تيد لاسو، في مباراة وهمية ليس لها أي وجود على أرض الواقع.

المسلسل التلفزيوني الشهير "تيد لاسو" يعتبر من أشهر الأعمال الفنية التي تناقش كرة القدم، حيث يعمل البطل كمدير فني لفريق ريتشموند الوهمي ويقضي معظم وقته في حانة "Crown And Anchor" مع السكان المحليين.

ويظهر نادي أياكس ضمن أحداث المسلسل عندما يلعب مباراة ودية أمام ريتشموند، لذلك خرج أياكس برسالة عبر لافتة على الحانة الشهيرة لتيد لاسو.

وجاء محتوى الرسالة:"المدرب تيد، تحية لك من خصم الليلة، نحن نعلم أنها مجرد مباراة ودية، ولكن إليك نصيحة يجب أن تأخذها على محمل الجد، نحن نعرف ما الذي يجب أن يفكر فيه قوم ريتشموند جيدًا".

وأضاف النادي الهولندي:"أياكس؟ نحن نعتقد أننا اخترعنا كرة القدم بفضل أكاديميتنا وألقابنا، ولكن هناك بعض التشابهات بيننا وناديكم، كلانا يستخدم AFC في اسمه وهذا أمر رائع، وكذلك نستخدم الكود 020 كرمز اتصال، هل الأمر مجرد صدفة؟ لا نعتقد ذلك لأن الأمر يبدو كما لو أننا جزء من نادٍ سري أو شيء من هذا القبيل".

يذكر أن تيد لاسو أصبح من أشهر الأعمال الفنية الرياضية الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يكون الموسم الحالي هو الأخير من السلسلة المعروفة.