رغم ظهوره بالحذاء الرسمي.. نايكي تتبرأ من جرينوود مجددًا!

بعد مواجهة ليون..

أثار ظهور ماسون جرينوود في فوز مارسيليا على ليون (3-2) يوم الأحد الماضي بالدوري الفرنسي حالة من الجدل في الأوساط الرياضية.

وارتدى جرينوود أحذية نايكي الملونة أثناء المباراة، التي شارك فيها لمدة 79 دقيقة دون أي مساهمة تهديفية، علمًا بأنه سجل 5 أهداف وصنع آخر في 5 مباريات بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

وتواصلت "ديلي ميل" مع شركة نايكي للسؤال حول توقيع عقد رعاية جديد مع النجم الإنجليزي، فجاء الرد بالسلب: "ماسون جرينوود ليس رياضيًا متعاقدًا معنا".

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وكان من المقرر أن يوقع جرينوود عقدًا جديدًا مع نايكي، قبل أن يلغى الأمر في فبراير 2022، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة محاولة الاغتصاب والاعتداء والسيطرة القسرية، هي التهم التي تم إسقاطها في فبراير 2023.

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ويقدم جرينوود مستويات مميزة تحت قيادة المدرب الجديد روبرتو دي زيربي، حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الفرنسي، قبل مواجهة ستراسبورج يوم الأحد المقبل.