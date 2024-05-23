بناء على طلب كومباني .. بايرن ميونخ يستهدف نجم مانشستر سيتي

استعدادًا لمرحلة ما بعد توخيل..

بدأت إدارة بايرن ميونخ، مرحلة إعادة بناء الفريق، وضخ دماء جديدة بعد الموسم الصعب الذي مر به البافاري، وتستعد لمرحلة ما بعد المدرب توماس توخيل، الذي رحل بنهاية الموسم الحالي.

واقترب بايرن ميونخ، من التعاقد مع فينسينت كومباني، المدير الفني لنادي بيرنلي، وبحسب التقارير الصحفية فإن شخصية المدرب البلجيكي، تتناسب مع ما تبحث عنه إدارة الفريق البافاري.

ومن جانبها نشرت صحيفة "صن" الإنجليزية، تقريرًا أشارت فيه إلى إعجاب كومباني، بقدرات ومستوى جاك جريليتش، لاعب مانشستر سيتي، ويأمل الاستعانة به في حال وصوله إلى أليانز آرينا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أوضح التقرير أن إدارة بايرن ميونخ، ستحاول التعاقد مع اللاعب، خاصة وأنه خرج من التشكيلة الأساسية لمدربه بيب جوارديولا، وأصبح يعتمد عليه بشكل احتياطي مؤخرًا.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن جوارديولا معجب بمستوى جريليتش صاحب الـ 28 عامًا، ويرفض التخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.