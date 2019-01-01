كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

جريس: العديد من اللاعبين كانوا خارج الخدمة أمام أنجولا

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Getty Images
تعادل مخيب للآمال في أولى مباريات نسور قرطاج في كأس الأمم الأفريقية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

شدد آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي على أنه كان العديد من اللاعبين خارج الخدمة في مباراة نسور قرطاج أمام أنجولا، مشيراً إلى أن الفريق سيعود إلى الطريق الصحيح في المباريات القادمة.

وتعادل المنتخب التونسي بهدف لمثله أمام نظيره الأنجولي في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، التي يستضيفها ملعب السويس.

وقال جريس في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "النتيجة هي نتاج الأداء المقدم على أرضية الملعب، ولكن هذا لا يعكس التحضيرات التي قمنا بها".

وواصل: "افتقدنا إلى الإيجابية على المرمى والإنتاجية القوية، سوف نحلل الأسباب ونحلها ولكن هذه المباراة لا تتوافق مع التوقعات".

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وتابع: "العديد من اللاعبين لم يكونوا في الخدمة اليوم، المباراة القادمة ستكون مهمة بالنسبة لنا يجب أن نرتق إلى مستوانا المعهود سوف نبذل قصارى جهدنا لنعود إلى الطريق الصحيح".

ويستعد المنتخب التونسي، لمواجهة نظيره المالي مساء الجمعة القادم، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

الجدير بالذكر أن المجموعة الخامسة من البطولة تضم كلاً من تونس وأنجولا بالإضافة إلى مالي وموريتانيا.

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