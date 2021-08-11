جريزمان يتولى القيادة من ميسي ويدعم فاتي للعودة سريعًا

يبدو أن برشلونة وجد خليفة ميسي

أظهر أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، روحًا قيادية في تدريبات النادي الكتالوني ليبرهن عن قدرته على خلافة الهداف التاريخي للبلوجرانا، ليونيل ميسي.

ميسي رحل عن برشلونة بعد 17 عامًا مع الفريق الأول لينضم إلى باريس سان جيرمان وذلك بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده وتسجيله في الليجا.

ويستعد برشلونة لدخول موسم 2021-2022 بمواجهة ريال سوسييداد يوم السبت المقبل، وهو أول موسم منذ 2003-2004 الذي لا يتواجد فيه ميسي في قائمة الفريق.

ما الذي فعله جريزمان في التدريبات؟

ونشر جريزمان مقطعًا للفيديو أثناء التواجد في مقر تدريبات برشلونة صباح اليوم، الأربعاء، والذي يظهر فيه أنسو فاتي، موهبة البلوجرانا.

وقال جريزمان في الفيديو وهو يحفز فاتي على القيام بالتدريبات البدنية: "قدوتي، قدوتي، متبقي فقط القليل".

وكان فاتي قد تعرض لإصابة الموسم الماضي أمام ريال بيتيس ولم يشارك مع برشلونة منذ حينها، وتشير التقارير الصحفية إلى قدرته على التواجد مع الفريق خلال الأسابيع الأولى من الموسم الجاري.

Griezmann’s cheerleading ability is unmatched. His reaction is all culers’: awaiting patiently for Ansu’s return. ❤️🔥 pic.twitter.com/Vl8BbeDwmY — La Masia (@Youngcules) August 11, 2021

ما هي إصابة فاتي؟ ومن يعود للملاعب؟

تعرض أنسو فاتي إلى إصابة قوية في الركبة بشهر نوفمبر 2020، تسببت في خضوعه لعملية جراحية في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى.

العملية كللت بالنجاح وبدأ اللاعب برنامجًا تأهيليًا للاستعداد للعودة، وبينما كانت بيانات برشلونة مطمئنة، خرجت تقارير من الصحف ترجح أن حالة فاتي ليست على ما يرام، وقد يضطر للخضوع لعملية جراحية ثانية.

ما قالته الصحف الإسبانية حينها أن هناك شيئًا غير سوي في ركبة اللاعب الشاب، وأكدت جميع الأطراف على أن إدارة برشلونة لن تتسرع في إعادته للملاعب خشية حدوث أي انتكاسة تبعده لمدة أطول بعد ذلك.

وكان من المفترض أن يعود اللاعب في مارس الماضي لكن تأجلت العودة لأكثر من مرة، ومع انتهاء الموسم خضع لعملية جراحية أخرى ليكون جاهزًا بنهاية مع انطلاق الموسم الجديد.

وحتى الآن لم يتواجد اللاعب في تدريبات الفريق الجماعية، لكن الأخبار تشير إلى إمكانية تواجده في الأسابيع الأولى.

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