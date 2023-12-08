جريزمان يبتكر اللاعب المثالي .. اختار نفسه وزميله وأسطورتين لريال مدريد!

وضع نجم ميلان في مقدمة الصفات الهجومية

ذكاء وقوة وعمل جاد، المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان قرر الخروج بفكرة عن اللاعب المثالي المبتكر الذي يمتلك كل الصفات المتكاملة.

نجم أتلتيكو مدريد تحدث إلى شبكة "ESPN" الأمريكية، لاختيار اللاعب المثالي المتكامل من بين لاعبي كرة القدم في العصر الحالي والنجوم السابقين بمختلف الخصائص.

عندما تعلق الأمر بالقوة فوقع اختيار جريزمان على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق والنصر السعودي الحالي.

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وأما دقة التمريرة فكان الاختيار على الإنجليزي ديفيد بيكهام أسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، والذكاء لزميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس الذي يلعب حاليًا في إنتر ميامي الأمريكي.

واختار جريزمان نفسه في خاصية قوة التحمل، وزميله كوكي في العمل الجاد على أرض الملعب، والسرعة لمواطنه الفرنسي تييري هنري، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما يتعلق الأمر بالمهارة والخواص التقنية، وفيليبو إنزاجي نجم ميلان السابق في إنهاء الفرص أمام المرمى.

يذكر أن جريزمان يتمتع بموسم رائع مع أتلتيكو هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفًا في 19 مباراة ونجح في القيام بتمريرة حاسمة واحدة.