جريزمان قرر الرحيل عن برشلونة بعد هزيمة بايرن ميونخ

ميسي ساهم في استمرار جريزمان في برشلونة

طلب رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، من أنطوان جريزمان، أن يقود الفريق خلال الفترة المقبلة على أن يلعب بذات الطريقة التي نجح فيها مع أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا.

برشلونة قد يخسر لويس سواريز وليونيل ميسي خلال سوق الانتقالات الجارية مما يمنح جريزمان مساحة حرية أكبر في خط هجوم البلوجرانا.

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وكان "جول" قد علم أنّ ميسي سوف يصدر بيانًا رسميًا يشرح فيها ملابسات قراره بالرحيل عن برشلونة خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون الليلة.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ كومان اجتمع مع جريزمان وطلب منه تقديم أفضل ما لديه كما فعل مع أتلتيكو مدريد وأن يكون له دورًا أكبر في خط هجوم برشلونة.

وعانى جريزمان الموسم الماضي تحت قيادة إرنستو فالفيردي ثم كيكي سيتيين من قلة دقائق اللعب وعدم إشراكه أساسيًا في العديد من المباريات.

لكن بالنسبة لكومان الأمر مختلف وسوف يحصل اللاعب على مساحة أكبر خلال الموسم المقبل.

ميسي وكومان سبب استمراره | جريزمان خطط للرحيل عن برشلونة

وبحسب وكيل أعمال جريزمان السابق، إيريك أولهاتس، فإن اللاعب قرر الرحيل عن صفوف برشلونة عقب الهزيمة من بايرن ميونخ وعدم مشاركته أساسيًا في المباراة.

وقال أولهاتس في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "جريزمان رأى أنّ أفضل حل بالنسبة له الرحيل، لكن بعد طلب ميسي المغادرة قرر البقاء".

كما أكدت التقارير أنّ النقاش الدائر بين كومان وجريزمان في الآونة الأخيرة لعب دورًا في إقناع اللاعب بأهمية للموسم المقبل ووجوده ضمن خطة المدرب الجديد.

الصحيفة أشارت إلى أنّ هذا الاجتماع جاء قبل قرار ميسي بالرحيل عن صفوف برشلونة، إلا أنّه في حال مغادرة البرغوث، فإن مسئوليات جريزمان سوف تزداد بشكل أكبر.

جدير بالذكر أنّ ميسي ارتبط بالرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في ظل اهتمام بيب جوارديولا بالعمل مجددًا مع اللاعب الذي حقق 4 كرات ذهبية على التوالي معه في برشلونة.