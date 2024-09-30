"شكرًا على المغامرة الرائعة" ... جريزمان يُعلن اعتزال اللعب دوليًا

انتهت مسيرة المهاجم الرائع مع المنتخب الفرنسي

أعلن أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب فرنسا بعد سنوات وصفها بالرائعة، وذلك عبر بيان مقتضب على حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

صاحب الـ33 عامًا نشر مقطع فيديو لبعض لقطاته بقميص المنتخب الوطني وكتب قائلًا "بقلب ممتلئ بالذكريات، أغلق هذا الفصل من حياتي. شكرًا لتلك المغامرة الرائعة بألوان القميص الوطني وأراكم قريبًا".

قرار اللاعب جاء مفاجئًا للأوساط الإعلامية والجماهيرية، خاصة أنه شارك مع المنتخب في مواجهتي إيطاليا وبلجيكا ضمن دوري الأمم الأوروبية مطلع سبتمبر الجاري، وقد أعاده البعض لانكسار العلاقة مع المدرب ديديه ديشان، خاصة بعد استبعاده من التشكيل الأساسي لمباراة نصف نهائي يورو 2024 أمام إسبانيا وتصريحات المدرب حول تراجع مستواه.

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جريزمان تمتع بمسيرة ممتازة مع منتخب الديوك، بدأت عام 2014 بدعوة من المدرب ديشان واستمرت لـ10 سنوات كاملة، لعب خلالها 137 مباراة سجل بها 44 هدفًا.

وتُوج اللاعب بكأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2020-2021، بجانب حلوله وصيفًا في مونديال 2022 ويورو 2016، كما سبق أن فاز ببطولة أوروبا تحت 19 عامًا مع منتخب الشباب.

يُشار إلى أن المهاجم الفرنسي لعب خلال مسيرته الكروية لأندية ريال سوسيداد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.